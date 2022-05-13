В Украине заработал портал по поиску военных архивов

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Нарожный Дмитрий
Государственная архивная служба Украины представила поисковый портал,
который позволяет доступ через
единое окно к цифровым ресурсам архивов.
Уничтоженный российский танк. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины
Как заявил председатель
Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, Госархивслужба предоставляет
в условиях реального времени миллионам пользователей
мира даже в условиях войны пилотную
версию важного ресурса, упрощающего жизнь архивистов и пользователей.
"На единой платформе с доступом через
единое окно представлены цифровые ресурсы трех центральных государственных
архивов Украины, вместе это составляет около 1,5 миллионов полнотекстовых сканированных копий архивных
документов, к которым создан полноценный поисковый аппарат", – рассказал Хромов.
По его словам, речь идет о
Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины,
Центральном государственном архиве общественных объединений Украины,
Центральном государственном архив-музее литературы и искусства Украины.
Кроме этого, в пресс-службе Министерства юстиции Украины отмечают, что на этом сайте по ключевым словам можно найти в бесплатном онлайн-доступе тысячи документов, что является значительным вкладом в развитие научной среды и большая поддержка семейных, журналистских, человеческих исследований.
Ранее сообщалось, что граждане Украины создали фотоархив на Goggle Drive, куда собирают фотографических доказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.
Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных.
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