В Украине заработал портал по поиску военных архивов

Государственная архивная служба Украины представила поисковый портал, который позволяет доступ через единое окно к цифровым ресурсам архивов.

Уничтоженный российский танк. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

Как заявил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, Госархивслужба предоставляет в условиях реального времени миллионам пользователей мира даже в условиях войны пилотную версию важного ресурса, упрощающего жизнь архивистов и пользователей.

"На единой платформе с доступом через единое окно представлены цифровые ресурсы трех центральных государственных архивов Украины, вместе это составляет около 1,5 миллионов полнотекстовых сканированных копий архивных документов, к которым создан полноценный поисковый аппарат", – рассказал Хромов.

По его словам, речь идет о Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, Центральном государственном архиве общественных объединений Украины, Центральном государственном архив-музее литературы и искусства Украины.

Кроме этого, в пресс-службе Министерства юстиции Украины отмечают, что на этом сайте по ключевым словам можно найти в бесплатном онлайн-доступе тысячи документов, что является значительным вкладом в развитие научной среды и большая поддержка семейных, журналистских, человеческих исследований.

Ранее сообщалось, что граждане Украины создали фотоархив на Goggle Drive, куда собирают фотографических доказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных.

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