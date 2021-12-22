В Украине вводят бустерную дозу вакцины: кто попал в список

Национальное медицинское ведомство сообщило о введении в нашей стране так называемой ревакцинальной дозы вакцины от коронавирусной болезни. Дозу можно будет сделать не раньше, чем через полгода после второй прививки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вакцинация в Украине (фото из открытых источников)

В первую очередь, бустерную прививку получат медицинские работники и обслуживающий персонал заведений — интернатов.

Важно, что сделать ревакцинальную дозу возможно только через 6 месяцев после второй прививки от коронавирусной болезни.

Третью дозу прививки так же будут делать, используя вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer . Это будет сделано независимо от того, какой вакциной пациент делал прививку предыдущих два раза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания . Среди медицинских документов появилась справка для тех, кто имеет противопоказания для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В Украине уже утверждена форма соответствующей справки. Такой документ получат у тех, кто имеет медицинские противопоказания для прививки. Такие противопоказания бывают постоянными, то есть человеку нельзя вакцинироваться вообще или временными на определенный промежуток времени. Приказ Минздрава от 2 ноября утвердил форму №028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", имеющей две страницы. Справку выдает семейный врач, заполняя и ставя печать. В справке врач пишет срок действия временных противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

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