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В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб: каково его предназначение

Проект назвали Мукааб, здание будет иметь кубическую форму.

сегодня, 11:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Власти Саудовской Аравии собираются построить очередной необычный небоскреб на северо-западе от центра Эр-Рияда, недалеко от дворца Мурабба.

В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб: каково его предназначение



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Об этом сообщает Dezeen, пишет телеграмм-канал "О бизнесе, стартапах, ИТ".


Архитектурный проект называется Мукааб. Здание высотой 400 метров будет иметь форму куба, по 400 метров также будет его длина и ширина. При этом фасад здания будет состоять из перекрывающихся треугольных форм.


Более двух миллионов квадратных метров отдадут под торговые площади, девять тысяч — под гостиничные номера, кроме того, отведут площадь под 100 тысяч жилых апартаментов.


В общей сложности Мукааб станет центром для 80 развлекательных и культурных площадок, университета технологий и дизайна, многофункционального иммерсивного театра и "культового" музея. Кроме того, здание украсят разными культурными и туристическими достопримечательностями, почти на всю высоту атриума установят спиралевидную башню.


Строительство планируют завершить к 2030 году.


Ранее мы писали, что следующей страной , которая может пережить мощное землетрясение, является Греция. Тамошние историки прогнозируют, что оно будет иметь магнитуду 8,5 балла, что сильнее, чем получили Сирия и Турция.


"Комментарии" также сообщали, что в центральной части Турции произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7 после землетрясения такой же мощности на юго-востоке страны утром 6 февраля. По данным EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени в 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км. За этим последовал еще один толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны. В общей сложности более 45 000 человек погибли в результате землетрясения, поразившего Турцию и Сирию.



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Источник: https://t.me/business_uua
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