В Мариуполе оккупанты казнили украинского бойца, а фото тела отправили его матери

В Мариуполе российские оккупанты продолжают творить зверства и уничтожать город, нарушая любые международные документы и договоренности. Так, военные России казнили украинского защитника и спортсмена Дана Звонника, а фотографию тела прислали его матери. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства молодежи и спорта Украины.

Известно, что Дан Звоник был мастером киокушин каратэ и многократным чемпионом Украины.