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В Мариуполе оккупанты казнили украинского бойца, а фото тела отправили его матери

В российских пабликах появилась информация о том, что Звоника «ликвидировали», потому что он якобы является сторонником неонацистских идей.

6 мая 2022, 16:37
Автор:

Лиля Воробьева
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В Мариуполе российские оккупанты продолжают творить зверства и уничтожать город, нарушая любые международные документы и договоренности. Так, военные России казнили украинского защитника и спортсмена Дана Звонника, а фотографию тела прислали его матери. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства молодежи и спорта Украины.
Известно, что Дан Звоник был мастером киокушин каратэ и многократным чемпионом Украины.
"Дан Звоник находился на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и попал в плен к врагу. Видео с ним и другими пленными украинскими военными 20 апреля опубликовала пресс-служба "народной милиции" так называемой донецкой народной республики. Голос за кадром обещал военнослужащим "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными". Позже в российских пабликах появилась информация о том, что Звоника "ликвидировали", поскольку он якобы является сторонником неонацистских идей. Украинский воин был мастером киокушин каратэ и многократным чемпионом Украины",- говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе погибла психолог полка "Азов" . В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Она продолжила дело своего сына Юрия — снайпера-разведчика полка "Азов", погибшего в 2018 году. Наталья Луговская. Наталья Луговская была психологиней полка "Азов" и мамой "Баррета" Юрия Луговского. После гибели сына она продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали".

В Мариуполе оккупанты казнили украинского бойца, а фото тела отправили его матери

Оккупанты казнили украинского бойца Дана Звоника (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=306418611660438&set=a.229850189317281
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