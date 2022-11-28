В комиксах DC будет новый супергерой. Он украинец

Одно из крупнейших издательств комиксов DC Comics восстанавливает приключения команды "Штормовая стража", которые в оригинале называют Stormwatch. Одним из супергероев серии станет украинец Павел Ступка, более известный под псевдо Core, то есть "Ядро". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание B leeding Cool .



У DC появился украинский супергерой. Фото: из открытых источников

Серия комиксов "Штормовая стража" выходила с марта 1993 года от компании Image Comics, со временем права получило издательство DC Comics. С момента выхода первого номера исполнилось почти 30 лет и американская компания решила сделать римейк истории.

Это первое появление украинца в комиксах от DC. Пока неизвестны все способности украинского героя, однако издание B leeding C ool получило немного информации о Павле Ступке, "Ядро".

"Украинский живой ядерный генератор, умеющий летать. Ему пятьдесят два года, но выглядит он на шестнадцать. Ядерная генерация лишает его морщин" — это секретное описание супергероя от DC Comics, попавшего в издание B leeding Cool .

"Штормовая стража" – это супергеройская команда, выполнявшая приказы ООН. Первый номер комиксов "Штормовая стража" должен появиться в продаже до конца недели. Его стоимость составляет восемь долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Киева перед началом ракетных обстрелов выехало несколько грузовиков в Испанию.

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