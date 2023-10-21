В Киеве снимают короткометражку о войне и искалеченных душах

В Киеве продолжаются съемки короткометражного фильма "Солдатик". Его герой — раненый Солдат, лечащийся в госпитале. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Детектор Медиа".

На съемках фильма

Главный герой находится в полусознательном состоянии и не может произнести ни слова. Но он переживает мистическое сверхъестественное состояние, путешествуя между миром живых и потусторонним миром. Для окружающих он вдруг становится оракулом, к которому можно обратиться, чтобы узнать судьбу родных. Герой может ответить, к какому миру – нашему или потустороннему – принадлежит личность, о которой спрашивают. Раненого солдата играет молодой актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Павел Шпегун. Зрители могли оценить его актерские способности в фильмах "Антон и красная химера", "Верить" и "Носорог" (2021).

Одним из тех, кому помогают сверхъестественные способности главного героя, является чиновник. Он приехал к раненому, не веря в его способности, но военный помогает ему найти на фронте своего сына. Чиновника играет киноактер Сергей Деньга, в копилке которого более ста ролей в фильмах и сериалах.

Продюсеры проекта привлекли к работе заслуженного артиста Украины Сергея Калантая. Он играет главного врача, который является поклонником известного австрийца Зигмунда Фрейда. Врач олицетворяет профессионала, который прошел непростой путь войны в Афганистане и на себе знает, что такое боль и страдания.

В фильме также будут несколько фронтовых сцен, в которых примут участие реальные военные.

— Это фильм о последствиях почти каждой страшной войны, а также о вере, отношениях родителей с детьми и их незримой связи, о ребятах, возвращающихся с фронта в мирную жизнь с искалеченным телом и искалеченной душой, о совести, дружбе и понимании, кто ты есть. Но прежде это фильм о мужской боли, в этом случае — боль отца, побратимов, врача, — рассказала продюсер проекта Татьяна Лазарева. — Название фильму дал игрушечный солдатик, которого когда-то в детстве герой фильма, Чиновник, дал своему сыну как игрушку-оберег.

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