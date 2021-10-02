В Калифорнии учеников 7 - 12 классов обязали вакцинироваться против COVID-19

В Калифорнии учеников 7 — 12 классов обязали сделать прививки против коронавируса COVID-19, если они намерены посещать школу.В другом случае им придется перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщает американский телеканал CNN. О нововведениях сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Правило начнет действовать, ориентировано, в июле 2022 года.

Вакцинация - фото из открытых источников





Требования к обязательной вакцинации будут поэтапно вводить для учащихся 7 — 12 классов в соответствии с графиком одобрение FDA. Те, кто хотят учиться в школе, должны сделать прививки. Кто откажется — сможет учиться только дистанционно. В начале сентября Совет педагогов объединенного школьного округа Лос-Анджелеса единогласно принял решение об обязательном вакцинации против коронавируса всех школьников в возрасте от 12 лет. В случае отказа от прививки придется перейти на дистанционное обучение. Все ученики в возрасте от 12 лет должны получить по обе прививки против коронавируса до 10 января 2022 года, если не имеющие медицинских противопоказаний. До этого планировалось сделать обязательные прививки до 19 декабря.





Напомним, как следует из приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации работодатели будут вынуждены не допустить на рабочие места непривитых сотрудников. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "Громадське". Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в стране есть контролирующие органы, которые имеют право проверять предприятия, компании и госучреждения на наличие вакцинации у работников. Если же обнаружится, что работники не вакцинированы, то за это будет нести ответственность, в первую очередь, работодатель. Если вакцинация обязательна, то работодатель вправе не допустить человека на рабочее место. Если же он, конечно, не вакцинирован. Виктор Ляшко отметил, что власть чётко понимает, что, если государственная организация хочет функционировать, выполняя все свои функции, то её сотрудники должны быть привиты и находиться на своих рабочих местах, а не работать удаленно. В подтверждение своих слов Ляшко привел статистику по вакцинации в вооруженных силах Украины, где уже привито более в 90%. В МВД немного меньше 87-88%.

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