В ГУД назвали стоимость очистки Офиса президента после скандальной акции протеста

Смывание краски с фасада Офиса президента обошлось в 199 тыс. гривен. Ремонт и восстановление стен обойдутся еще в полтора миллиона. Такую смету, составленную Государственным управлением делами, приводит УНН.

Офис президента (фото из открытых источников)

Стоимость будущих работ подсчитывали специалисты НПП "Спектр". Согласно их заключению, на восстановление фасада понадобятся 1 571 610 гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на ремонт девяти поврежденных дверных блоков. Смета выглядит следующим образом:

• очистка (мойка) фасада и мощение площади — 297 тыс. грн;

• замена оконного блока, разбитого оконного стекла, лакокрасочного покрытия оконных блоков, армирование противоударными пленками — 85 тыс. грн:

• ремонт дверных блоков — 1,16 млн грн;

• непредвиденные расходы — 31 тыс. грн.

Напомним, Разрисованный во время акций протеста 20 марта Офис президента до сих пор не очистили. Однако ранее на Банковой сообщали, если краску не отмыть за 72 часа, она въестся в фасад. Тогда на ее очистку придется потратить вдвое больше. Так в чем дело и почему Офис президента до сих пор не блещет? Причины пояснили в пресс-центре ОП. Дело в том, что пока Государственное управление делами только выбирает компании, которые могли бы заняться клинингом.

ГУД планирует заказать услуги в компании, которая возьмет меньше денег за свои услуги. Пресс-центр намерен публично отчитаться, когда закончится очистка здания. Предварительная стоимость ремонтных работ составила 2 миллиона гривен. Сейчас в Офисе президента оценили очистку здания в 250-300 тысяч гривен. Свои услуги предложили десять клининговых компаний.



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