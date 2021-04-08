В ГУД назвали стоимость очистки Офиса президента после скандальной акции протеста

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Ольга Чародий
Смывание краски с фасада Офиса президента обошлось в 199 тыс.
гривен. Ремонт и восстановление стен обойдутся еще в полтора миллиона. Такую
смету, составленную Государственным управлением делами, приводит УНН.
Офис президента (фото из открытых источников)
Стоимость будущих работ подсчитывали специалисты НПП
"Спектр". Согласно их заключению, на восстановление фасада понадобятся
1 571 610 гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на ремонт девяти поврежденных
дверных блоков. Смета выглядит следующим образом:
• очистка (мойка)
фасада и мощение площади — 297 тыс. грн;
• замена оконного
блока, разбитого оконного стекла, лакокрасочного покрытия оконных блоков,
армирование противоударными пленками — 85 тыс. грн:
• ремонт дверных
блоков — 1,16 млн грн;
• непредвиденные расходы — 31 тыс. грн.
Напомним, Разрисованный во время акций протеста 20 марта Офис президента до сих пор не очистили. Однако ранее на Банковой сообщали, если краску не отмыть за 72 часа, она въестся в фасад. Тогда на ее очистку придется потратить вдвое больше. Так в чем дело и почему Офис президента до сих пор не блещет? Причины пояснили в пресс-центре ОП. Дело в том, что пока Государственное управление делами только выбирает компании, которые могли бы заняться клинингом.
ГУД планирует заказать услуги в компании, которая возьмет меньше денег за свои услуги. Пресс-центр намерен публично отчитаться, когда закончится очистка здания. Предварительная стоимость ремонтных работ составила 2 миллиона гривен. Сейчас в Офисе президента оценили очистку здания в 250-300 тысяч гривен. Свои услуги предложили десять клининговых компаний.
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