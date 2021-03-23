Почему Офис президента до сих пор не очистили от краски

Разрисованный во время акций протеста 20 марта Офис президента до сих пор не очистили. Однако ранее на Банковой сообщали, если краску не отмыть за 72 часа, она въестся в фасад. Тогда на ее очистку придется потратить вдвое больше. Так в чем дело и почему Офис президента до сих пор не блещет? Причины пояснили в пресс-центре ОП.

Офис президента: почему здание до сих пор не очистили от краски. Фото: sharij.net

Дело в том, что пока Государственное управление делами только выбирает компании, которые могли бы заняться клинингом. ГУД планирует заказать услуги в компании, которая возьмет меньше денег за свои услуги.

Пресс-центр намерен публично отчитаться, когда закончится очистка здания.

Предварительная стоимость ремонтных работ составила 2 миллиона гривен. Сейчас в Офисе президента оценили очистку здания в 250-300 тысяч гривен. Свои услуги предложили десять клининговых компаний.

Кроме того, в пресс-центре сообщают, что впереди — восстановление поврежденных от дыма и возгорания помещений, замена некоторых окон и дверей.

Ранее сайт "Комментарии" писал, что атака на Офис президента вызвало бурю эмоций и активные обсуждения в Украине. Мы решили спросить у экспертов, кому был выгоден такой поворот событий? Кто стоит за этой атакой? К чему это все может привести? Ответы можно найти здесь.

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Также ранее сообщалось, что в президентской партии "Слуга народа" прокомментировали конкуренцию на электоральном поле с лидером партии "Европейская солидарность" и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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