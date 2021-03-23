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Почему Офис президента до сих пор не очистили от краски

Если краску не отмыть за 72 часа, она может въесться в гранит

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Разрисованный во время акций протеста 20 марта Офис президента до сих пор не очистили. Однако ранее на Банковой сообщали, если краску не отмыть за 72 часа, она въестся в фасад. Тогда на ее очистку придется потратить вдвое больше. Так в чем дело и почему Офис президента до сих пор не блещет? Причины пояснили в пресс-центре ОП.

Почему Офис президента до сих пор не очистили от краски

Офис президента: почему здание до сих пор не очистили от краски. Фото: sharij.net

Дело в том, что пока Государственное управление делами только выбирает компании, которые могли бы заняться клинингом. ГУД планирует заказать услуги в компании, которая возьмет меньше денег за свои услуги.

Пресс-центр намерен публично отчитаться, когда закончится очистка здания.

Предварительная стоимость ремонтных работ составила 2 миллиона гривен. Сейчас в Офисе президента оценили очистку здания в 250-300 тысяч гривен. Свои услуги предложили десять клининговых компаний.

Кроме того, в пресс-центре сообщают, что впереди — восстановление поврежденных от дыма и возгорания помещений, замена некоторых окон и дверей.

Ранее сайт "Комментарии" писал, что атака на Офис президента вызвало бурю эмоций и активные обсуждения в Украине. Мы решили спросить у экспертов, кому был выгоден такой поворот событий? Кто стоит за этой атакой? К чему это все может привести? Ответы можно найти здесь.

Рекомендуем посмотреть подборку мемов об атаке на Офис Зеленского.

Также ранее сообщалось, что в президентской партии "Слуга народа" прокомментировали конкуренцию на электоральном поле с лидером партии "Европейская солидарность" и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/OP_UA/3906
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