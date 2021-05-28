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Главная Новости Общество искусство и культура В "черном списке" Минкульта оказались еще 7 российских деятелей культуры
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В "черном списке" Минкульта оказались еще 7 российских деятелей культуры

Отныне в "черном списке" Министерства культуры 199 граждан, которые угрожают национальной безопасности страны

сегодня, 16:52
Автор:

Елизавета Черных

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, еще семь российских деятелей культуры, пишет "Украинская правда".  

В "черном списке" Минкульта оказались еще 7 российских деятелей культуры

В "черном списке" Минкульта оказались еще 7 российских деятелей культуры - фото из открытых источников

Отмечается, что Минкульт вносит изменения в указанный список по представлению Службы безопасности Украины. Так, в перечне оказались: актрисы, народные артистки РФ Вера Алентова, Евгения Александрова, джазовый пианист и композитор, народный артист РФ Игорь Бриль, Денис Каганец, джазмен Яков Окунь, основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T.

Отныне в "черном списке" Министерства культуры 199 граждан, которые угрожают национальной безопасности Украины. 

Напомним, что накануне Минкульт Украины принял решение внести еще шестерых российских артистов в "черный список".  Сообщается, что все они принимали участие в работе над кинолентой "Пункт пропуска. Офицерская история". Фильм рассказывает историю двух военнослужащих из Крыма, которые оказались в плену у Службы безопасности Украины. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало,  что украинским поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список". 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295227/
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