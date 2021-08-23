В Черкасской области открыли арт-комплекс «Географический центр - сердце Украины»



















В Украине открыли арт-обьект, фото Черкасской ОДА

В географическом центре Украины ко Дню Государственного флага и 30 годовщины независимости открыли арт-комплекс "Географический центр — сердце Украины". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



Арт-объект состоит из 25 пар стальных белых крыльев по количеству областей и регионов Украины. Все пары крыльев украшают орнаменты каждого региона. В центре круглой площадки — размещено сердце под стеклом. Создавали культурный объект за средства меценатов.

Над арт-объектом развивается Государственный флаг, что по словам главы государства олицетворяет большую украинскую семью. Именно у крупнейшего Государственного флага на Черкасщине, высотой в 52 метра, теперь находится "Сердце Украины".





По случаю открытия объекта заиграл Гимн Украины в исполнении оркестра и был поднят Государственный флаг длиной в более чем 9 метров. Поднятие флага сопровождали праздничные залпы.

По словам президента Зеленского, украинцы должны поднимать не только флаг, но и поднимать Украину. Глава государства добавил, что каждый может укреплять силу флага своим добропорядочным поведением.

Как сообщал портал "Комментарии", известного украинского исполнителя Павла Зиброва не пригласили на концерт ко Дню Независимости Украины, чтобы выполнить его легендарный хит "Хрещатик". Легендарную песню Зиброва "Хрещатик" отдали петь музыканту Сергею Бабкину, что очень возмутило народного артиста.

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