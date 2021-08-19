Какая погода ожидается в Украине на День Независимости

В праздничные дни в Украине ожидается пасмурная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дожди в Украине - фото из открытых источников

"Прогностические модели показывают нам, что в Киеве 24 августа будет дождь и гроза" — подчеркивает синоптик.

Также, Наталья Диденко объяснила, что утром и ночью маловероятны какие-либо осадки, а вот днём в праздничный день можно готовиться к атмосферному фронту, который и принесёт в столицу кратковременные грозы.

По данным синоптика, в этот же день дожди пройдут на западе и севере Украины, а вот в восточных, южных и центральных областях будет преимущественно солнечно.

"21,22 и 23 августа в Киеве будет сухая и солнечная погода" — написала Диденко.

Напомним, что на пятницу 20 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В стране ожидаются грозы и сильный ветер.

"В Полтавской и Харьковской областях пройдут грозы, местами град, а также шквалы 15м/с. Такая же погода ожидается и на юго-восточных областях" — информирует Укргидрометцентр.

Температура днём будет доходить до 28°, а ночью 12-17°. В пятницу, в восточных областях ожидается до 31° тепла.

Также выделим, что ранее Наталья Диденко писала, что в Киеве на День Независимости будет солнечная, тёплая погода и дождей не ожидается.

Подчеркнём, что из-за неблагоприятных погодных условий в стране объявлен первый уровень опасности.

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