Какая погода ожидается в Украине на День Независимости

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Татьяна Каптур
В праздничные дни в Украине ожидается пасмурная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Дожди в Украине - фото из открытых источников
Также, Наталья Диденко объяснила, что утром и ночью маловероятны какие-либо осадки, а вот днём в праздничный день можно готовиться к атмосферному фронту, который и принесёт в столицу кратковременные грозы.
По данным синоптика, в этот же день дожди пройдут на западе и севере Украины, а вот в восточных, южных и центральных областях будет преимущественно солнечно.
Напомним, что на пятницу 20 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В стране ожидаются грозы и сильный ветер.
Температура днём будет доходить до 28°, а ночью 12-17°. В пятницу, в восточных областях ожидается до 31° тепла.
Также выделим, что ранее Наталья Диденко писала, что в Киеве на День Независимости будет солнечная, тёплая погода и дождей не ожидается.
Подчеркнём, что из-за неблагоприятных погодных условий в стране объявлен первый уровень опасности.
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