В Будапеште создали мурал, который очищает воздух (ФОТО)

В столице Венгрии на одной из многоэтажек появился необычный мурал, способный поглощать токсические примеси в воздухе и превращать их в безвредные нитриты.

Экологический мурал / Фото: @neopaintworks

Экологически чистый граффити, площадью 500 квадратных метров, создали художники из Венгрии с помощью специальной фотокаталитической краски, содержащей уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они способны поглощать токсичные примеси в воздухе и превращать их в безвредные нитраты.

Мурал появился в рамках проекта City Forests. Один из его авторов отметил, что граффити такой площадью заменяет 500 деревьев. На рисунке изобразили вид на лесу и реку с высоты птичьего полета, а над нарисованной пропастью символически изображено нить, по которой идет человек, а держит ее ласточка в своем клюве. Цель проекта — привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и недостатка зеленых насаждений в городах.





К слову, это не первый мурал, способный очищать городской воздух, подобные граффити есть в Варшаве (Польша).

Напомним, что две третьих граждан Украины проживают на территориях с загрязненным воздухом. Экологи заявили, что в промышленных регионах страны общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей, выше на 25-40%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный экологический бренд Pangaia продолжает эксперименты с нестандартными материалами. В прошлом году марка представила кроссовки с искусственной виноградной кожи, а на днях удивила всех новой уникальной технологии производства одежды. Бренд выпустил капсульную коллекцию одежды, главной особенностью которой стало применение технологии Air-Ink. Она позволяет превратить вредные частицы, скапливаемые в воздухе, в краску и чернила, из которых можно создавать принты для одежды.

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