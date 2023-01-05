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Умерла известная участница "Голосу країни" (ВИДЕО)

У девушки осталась малолетняя дочь, которую певица очень сильно любила и регулярно показывала в своих социальных сетях.

сегодня, 05:30
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Автор:

Анна Нестерова








Яркая участница песенного талант-шоу "Голос країни" Екатерины Давыденко скончалась от осложнений пневмонии. Об этом стало известно в среду, 4 января, из социальных сетей коллег певицы.

Умерла известная участница "Голосу країни" (ВИДЕО)

"Голос країни"/ Фото из открытых источников

Так, о смерти 28-летней исполнительницы на своей странице в Фейсбук сообщил народный артист Украины Иво Бобул. Он попросил отозваться коллег и знакомых девушки, которые могут рассказать, что именно стало причиной смерти Давыденко. В комментариях знакомые девушки отметили, что она умерла от острой пневмонии.

Умерла известная участница ”Голосу країни” (ВИДЕО) - фото 2

Стоит отметить, что Екатерине Давыденко было всего 28 лет. У девушки осталась девятилетняя дочь Мария. Девушка окончила эстрадно-цирковую академию и всю жизнь занималась вокалом. Она принимала участие в популярном песенном талант-шоу "Голос країни" в 2014 году.

Умерла известная участница ”Голосу країни” (ВИДЕО) - фото 3

Тогда девушка во время "слепого" прослушивания исполнила композицию Virtual insanity. К ней повернулись судьи Тамара Гвердцители и Святослав Вакарчук. В конечном итоге девушка выбрала команду Вакарчука и хорошо проявила себя на шоу, однако победить у нее не получилось. После окончания проекта девушка продолжила заниматься вокалом и давала локальные концерты.

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