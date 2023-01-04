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Известный американский гонщик погиб страшной смертью

У известного гонщика, спортсмена, бизнесмена и шоумена остались жена и трое детей. Родные и близкие погибшего попросили фанатов и журналистов "оставить их в покое и не копаться в его частной жизни".

сегодня, 02:35
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Автор:

Анна Нестерова

Сообщается, что в понедельник, 2 января, в штате Юта, что в Соединенных Штатах Америки, в результате страшной аварии погиб известный 55-летний профессиональный американский гонщик Кен Блок. Как оказалось, он катался на снегоходе, однако не справился с управлением и попал в ДТП.

Известный американский гонщик погиб страшной смертью

Кен Блок/ Фото из открытых источников

Мужчина проводил новогодние каникулы вместе с семьей и катался на снегоходе. В какой-то момент он решил съехать с крутого склона, однако не рассчитал свои силы и утратил контроль над транспортным средством.

В результате произошедшего Блок получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. У него остались жена и трое детей.

Об трагедии сообщила гоночная команда Блока Hoonigan Racing Division.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное – отцом и мужем. . Его будет невероятно не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это сложное время и оставьте их в покое", – говорится в сообщении команды.

Стоит отметить, что Кен Блок добился значительных успехов не только в спорте, но и в бизнесе. Он является одним из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Кроме профессиональных занятий автогонками Блок принимал участие в соревнованиях по многим видам экстремального спорта, в том числе по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли, ралли-кроссу и джимхану.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США в страшном ДТП погибли десятки бизонов: причины. На месте происшествия работали спасатели, правоохранители и медики. К сожалению, животные получили страшные травмы в результате которых большинство из них скончалось.

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