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Умер последний внук Ивана Франко

Умер последний внук выдающегося украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко – Роланд Франко, который популяризировал наследство "Каменяра"

сегодня, 11:48
Автор:

Кравцев Сергей

Ушел в мир иной внук легендарного украинского поэта, писателя, переводчика, общественного деятеля и настоящего символа Украины Ивана Франко – Роланд Франко, который на протяжении всей своей жизни старался популяризировать творчество своего деда, это было делом всей его жизни. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на Международный фонд Ивана Франко.

Умер последний внук Ивана Франко

Роланд Франко. Фото: galinfo

Роланд Франко скончался на 90-м году жизни, говорится в сообщении Международного фонда Ивана Франко. Роланд Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. Он оставил свой след в истории, как выдающийся инженер, дипломат, общественный деятель, считавший своим долгом популяризировать творчество своего деда, доносить Украине и миру информацию о своем выдающемся пращуре. 

В начале 1950-х годов жизнь Роланда Франко могла кардинально измениться. Ему было предъявлено обвинение в создании подпольной националистической организации. Минимум дважды Роланда Франко вызывали на допросы в застенки КГБ. От того, чтобы провести всю свою оставшуюся жизнь за решеткой Роланда спасли только заслуги деда.

В первые годы независимости Украины Роланд Франко получил приглашение МИД Украины поработать себя в дипломатии, в итоге Франко занял пост советника по науке в посольстве Украины в Великобритании. Результат работы Ролана Франко не заставил себя долго ждать. Именно благодаря ходатайству украинского дипломата Киев получил от Лондона научно-исследовательскую станцию "Фарадей" в Антарктике. Мало кто знает, но за таким конкурсом, как "Тропами Каменяра", который проводится для учеников школ тоже стоит имя Роланда Франко.

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Источник: https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2021/08/11/pomer-ostannij-onuk-ivana-franka/
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