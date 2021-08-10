Где украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика

Три копии легендарного документа — первой Конституции Украины, написанной Пилипом Орликом, уже экспонируются в Украине. Одну размещено в Офисе президента, одну — в Верховной Раде, одну выставят в Конституционном суде. По случаю 30-летия независимости нашего государства в Киев уже привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, сообщает РБК-Украина.

Фрагмент Конституции Филиппа Орлика, фото из открытых источников

Известно, что оригинал 10 августа отвезут в Софию Киевскую. Там музейный документ будут экспонировать для всех желающих. Посмотреть на Конституцию ХVIII века можно будет с 16 августа.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут на его Родину впервые за 311 лет. Кстати, украинцы смогут увидеть один из оригиналов Конституции в латиноязычной версии, которая до сих пор хранилась в архивах Швеции. Конституция 1710 года была написана в двух экземплярах — на латыни и на староукраинском языке.

"Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве — это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", — написал Дмитрий Кулеба в Facebook .

Реликвия государственного уровня пробудет в Украине недолго. Однако в Киев привезут для временного экспонирования в Украине еще одну реликвию — гетманскую булаву Пилипа Орлика. Линчопингська городская библиотека согласилась передать булаву, которая перешла от Гетьмана Ивана Мазепы к законодателю своего времени Гетьману Пилипу Орлику.

Как писал портал "Комментарии", на юбилейную 30-ю годовщину Дня Независимости Украины украинцы будут отдыхать четыре дня.















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