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Укрзализныця запускает поезд в Карпаты

Поезд "Киев - Рахов" будет курсировать через день

сегодня, 09:54
Автор:

Виолетта Комаровская
Укрзализныця запускает поезд в Карпаты

Фото: пресс-служба ГСЧС

"Укрзализныця" запускает новый поезд в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Украинской железной дороги.

Поезд будет курсировать через день. Из Киева он будет отправляться по нечетным дням, а из Рахова - по четным. Первый рейс оттуда поедет, соответственно, 4 августа. 

Речь идет о поезде №217/218 "Киев - Рахов". Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

"Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится в сообщении пресс-службы комапнии.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что "Укрзализныця" запустила 17 дополнительных пригородных поездов


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