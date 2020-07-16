На Донецкой железной дороге вновь будут курсировать пригородные поезда

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование электричек по территории
Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, согласно сообщению "Укрзализныци", сегодня и завтра возобновят
движение такие пригородные поезда:
- №7057 Лозовая – Константиновка;
- № 6333 Лозовая – Павлоград-1;
- № 6334 Павлоград-1 – Покровск;
- № 6331 Покровск – Павлоград-1;
- № 6332 Павлоград-1 – Лозовая;
- №6152 Чаплино – Авдеевка;
- № 6441 Сватово – Попасная;
- № 6442 Попасная – Сватово;
- № 6447 Сватово – Попасная;
- № 6448 Попасная – Сватово.
С понедельника, 20 июля, компания должна запустить такие электрички:
- № 6481 Лантратовка-Кондрашевская – Новая (кроме среды);
- № 6482 Кондрашевская – Новая-Лантратовка (кроме среды).
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" возобновила около
50% рейсов, которые были популярны до карантина. Невзирая на эпидемию в
Украине, сейчас на железной дороге курсирует 700 пригородных и 65 поездов
дальнего следования.
По словам и.о. председателя правления Ивана Юрика, железная дорога
постепенно возвращается к тем объемам движения, которые были до карантина.
Однако дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической
ситуации в стране. По словам Юрика, украинцы не должны забывать о правилах,
которые действуют в период распространения коронавируса: на вокзалах и в
поездах нужно обязательно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5
метра.
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