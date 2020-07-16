На Донецкой железной дороге вновь будут курсировать пригородные поезда

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование электричек по территории Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, согласно сообщению "Укрзализныци", сегодня и завтра возобновят движение такие пригородные поезда:

- №7057 Лозовая – Константиновка;

- № 6333 Лозовая – Павлоград-1;

- № 6334 Павлоград-1 – Покровск;

- № 6331 Покровск – Павлоград-1;

- № 6332 Павлоград-1 – Лозовая;

- №6152 Чаплино – Авдеевка;

- № 6441 Сватово – Попасная;

- № 6442 Попасная – Сватово;

- № 6447 Сватово – Попасная;

- № 6448 Попасная – Сватово.

С понедельника, 20 июля, компания должна запустить такие электрички:

- № 6481 Лантратовка-Кондрашевская – Новая (кроме среды);

- № 6482 Кондрашевская – Новая-Лантратовка (кроме среды).

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" возобновила около 50% рейсов, которые были популярны до карантина. Невзирая на эпидемию в Украине, сейчас на железной дороге курсирует 700 пригородных и 65 поездов дальнего следования.

По словам и.о. председателя правления Ивана Юрика, железная дорога постепенно возвращается к тем объемам движения, которые были до карантина. Однако дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране. По словам Юрика, украинцы не должны забывать о правилах, которые действуют в период распространения коронавируса: на вокзалах и в поездах нужно обязательно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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