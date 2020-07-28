«Укрзализныця» запускает еще 17 пригородных поездов

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов c 31 июля. В пресс-службе
компании отмечают, что уже с конца текущего месяца на поезде можно будет
добраться в ряд населенных пунктов Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской,
Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.
С 31 июля возобновляют курсирование такие поезда:
- № 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский (ежедневно);
- № 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов (ежедневно);
- № 896/895 Киев-Волынский - Конотоп (ежедневно, кроме пятниц и воскресений);
- № 896/895 Конотоп - Киев-Волынский (ежедневно, кроме понедельников и суббот);
- № 896/895 Киев-Волынский - Шостка (по пятницам и воскресеньям);
- № 896/895 Шостка - Киев-Волынский (по понедельникам и субботам);
- № 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский (по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям);
- № 867 Киев - Жмеринка (по пятницам, субботам и воскресеньям);
- № 868 Жмеринка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);
- № 880/879-882/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов (по воскресеньям);
- № 885 Киев - Ровно (по пятницам, субботам и воскресеньям);
- № 886 Ровно - Шепетовка (по пятницам, субботам и воскресеньям);
- № 870 Шепетовка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);
- № 887/888 Коростень - Винница (ежедневно, кроме понедельника);
- № 889/890 Винница - Коростень (ежедневно, кроме понедельника);
- № 877 Коростень - Житомир (по понедельникам);
- № 878 Житомир - Коростень (по понедельникам).
Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование
электричек по территории Донецкой железной дороги.
Отметим, в компании призывают соблюдать правила карантина во время проезда
железнодорожным транспортом. Так, необходимо соблюдать социальную дистанцию,
надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни
оставаться дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном
поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих
норм.
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