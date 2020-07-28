«Укрзализныця» запускает еще 17 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов c 31 июля. В пресс-службе компании отмечают, что уже с конца текущего месяца на поезде можно будет добраться в ряд населенных пунктов Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.



С 31 июля возобновляют курсирование такие поезда:

- № 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский (ежедневно);

- № 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов (ежедневно);

- № 896/895 Киев-Волынский - Конотоп (ежедневно, кроме пятниц и воскресений);

- № 896/895 Конотоп - Киев-Волынский (ежедневно, кроме понедельников и суббот);

- № 896/895 Киев-Волынский - Шостка (по пятницам и воскресеньям);

- № 896/895 Шостка - Киев-Волынский (по понедельникам и субботам);

- № 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский (по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям);

- № 867 Киев - Жмеринка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

- № 868 Жмеринка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

- № 880/879-882​​/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов (по воскресеньям);

- № 885 Киев - Ровно (по пятницам, субботам и воскресеньям);

- № 886 Ровно - Шепетовка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

- № 870 Шепетовка - Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

- № 887/888 Коростень - Винница (ежедневно, кроме понедельника);

- № 889/890 Винница - Коростень (ежедневно, кроме понедельника);

- № 877 Коростень - Житомир (по понедельникам);

- № 878 Житомир - Коростень (по понедельникам).

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование электричек по территории Донецкой железной дороги.

Отметим, в компании призывают соблюдать правила карантина во время проезда железнодорожным транспортом. Так, необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!