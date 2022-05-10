"Укрзалізниця" продлила вечерние рейсы киевской электрички

Государственное предприятие "Укрзалізниця" (УЗ) организовало дополнительные вечерние рейсы Киевской кольцевой электрички.

Дополнительные вечерние рейсы прибывают в конечные станции – "Святошино" и "Дарница". Фото: Facebook/"Укрзалізниця"

Об этом сообщает пресс-служба государственного железнодорожного перевозчика. По информации УЗ, дополнительные вечерние рейсы прибывают в конечные станции – "Святошино" и "Дарница" – в 21:30.

Как отмечают в госпредприятии, продление вечерних маршрутов позволит жителям Киева и гостям столицы добраться домой до таких районов как Сырец, Оболонь, Троещина, Русановка, Березняки, Демеевка, Соломенцы, Борщаговка до начала действия комендантского часа.

Ранее сообщалось, что после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, АО "Укрзализныця" предупредило об отмене ряда пригородных поездов.

В частности, с 25 февраля временно отменены маршруты поездов из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.

Кроме этого, в Одесском регионе были отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе были отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье. Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавальное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Кроме этого, отменили отправку электропоездов сообщением Харьков — Казачья Лопань, Мерчик — Тростянец — Смородино и Тростянец — Смородино — Люботин.

Отменены также ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск.





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