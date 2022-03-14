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Украинского писателя выдвинули на Нобелевскую премию

В Польше украинского писателя Сергея Жадана выдвинули на самую престижную премию

сегодня, 10:24
Автор:

Козлова Альбіна
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Члены Комитета литературоведческих наук Польской Академии наук выдвинули на Нобелевскую премию украинского писателя Сергея Жадана.

Украинского писателя выдвинули на Нобелевскую премию

Сергей Жадан, фото фейсбук

"Мы также приняли постановление выдвинуть Сергея Натана кандидатом на Нобелевскую премию по литературе. Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, – по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Натана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", — говорится в сообщении.

Комитет литературных наук Польской академии наук создал команду для определения организационных, правовых и финансовых возможностей реализации идеи украинского университета в эмиграции, который бы базировался на сети польских университетов.

"Мы считаем важным и очень нужным создать в Польше пространство, где ученые из Украины могли бы временно продолжать свою научно-педагогическую работу. По нашему мнению, в развитии этого пространства должны помочь польские университеты. Мы считаем, что общая инициатива нескольких польских университетов (например , тех, чьи ректоры и проректоры литературоведы) может привести к созданию организационных основ научно-педагогической деятельности украинских ученых, особенно гуманистов, осуществляемых в эмиграции", — говорится в тексте.

Планируется создать общее пространство для функционирования украинской науки и академического преподавания – особенно в области гуманитарных наук. Межуниверситетская сеть будет поддерживать украинских исследователей и студентов.

Сергей Жадан – это украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп Жадан и Собаки и Линия Маннергейма. Среди перечня его известных произведений: романы "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтические сборники "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей " и других. Произведения писателя были изданы на более чем 20 языках. Писатель награжден многочисленными премиями и наградами как всеукраинскими, так и европейскими.

Как сообщал портал, с понедельника в Украине начинается учебный процесс.



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Источник: https://knol.pan.pl/index.php/pl/news
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