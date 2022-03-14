Украинского писателя выдвинули на Нобелевскую премию

"Мы также приняли постановление выдвинуть Сергея Натана кандидатом на Нобелевскую премию по литературе. Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, – по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Натана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", — говорится в сообщении.

Планируется создать общее пространство для функционирования украинской науки и академического преподавания – особенно в области гуманитарных наук. Межуниверситетская сеть будет поддерживать украинских исследователей и студентов.

"Мы считаем важным и очень нужным создать в Польше пространство, где ученые из Украины могли бы временно продолжать свою научно-педагогическую работу. По нашему мнению, в развитии этого пространства должны помочь польские университеты. Мы считаем, что общая инициатива нескольких польских университетов (например , тех, чьи ректоры и проректоры литературоведы) может привести к созданию организационных основ научно-педагогической деятельности украинских ученых, особенно гуманистов, осуществляемых в эмиграции", — говорится в тексте.

Комитет литературных наук Польской академии наук создал команду для определения организационных, правовых и финансовых возможностей реализации идеи украинского университета в эмиграции, который бы базировался на сети польских университетов.

Сергей Жадан – это украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп Жадан и Собаки и Линия Маннергейма. Среди перечня его известных произведений: романы "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтические сборники "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей " и других. Произведения писателя были изданы на более чем 20 языках. Писатель награжден многочисленными премиями и наградами как всеукраинскими, так и европейскими.

Как сообщал портал, с понедельника в Украине начинается учебный процесс.



