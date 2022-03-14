Украинского писателя выдвинули на Нобелевскую премию

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Козлова Альбіна
Члены Комитета литературоведческих наук Польской Академии наук выдвинули на Нобелевскую премию украинского писателя Сергея Жадана.
Сергей Жадан, фото фейсбук
Комитет литературных наук Польской академии наук создал команду для определения организационных, правовых и финансовых возможностей реализации идеи украинского университета в эмиграции, который бы базировался на сети польских университетов.
Планируется создать общее пространство для функционирования украинской науки и академического преподавания – особенно в области гуманитарных наук. Межуниверситетская сеть будет поддерживать украинских исследователей и студентов.
Сергей Жадан – это украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп Жадан и Собаки и Линия Маннергейма. Среди перечня его известных произведений: романы "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтические сборники "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей " и других. Произведения писателя были изданы на более чем 20 языках. Писатель награжден многочисленными премиями и наградами как всеукраинскими, так и европейскими.
Как сообщал портал, с понедельника в Украине начинается учебный процесс.
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