Украинские танцоры произвели фурор в Великобритании



















Украинские танцевальные пары привезли несколько наград с фестиваля Blackpool Dance Festival, который проходил в Великобритании. В фестивале приняли участие более 2500 пар из 60 стран мира. Об этом пишет сайт SALAD.

Blackpool Dance Festival ежегодно проводят с 1920 года, фото из открытых источников

Еще десять пар стали финалистами престижного международного мероприятия по спортивно-бальным танцам, который состоялся в Блэкпуле.

Сообщается, что пара Олеся Гецко и Александр Кравчук победила в категории "Профессионалы. Rising Star" (латиноамериканская программа). Пара Елизавета Мацулевич и Евгений Борушко — это победители в категории "До 21 года" (латиноамериканская программа).

Молодая пара Тимур Путята и Евгения Пиндюра произвела настоящий фурор и получила победы в пяти категориях в возрастной группе "Ювеналы".









Всем победителям вручили призы, среди которых именные сертификаты на пару профессиональной танцевальной обуви и годовые сертификаты на доступ к танцевальному залу Британской академии танца "Winter Gardens". Этот зал будет самым современным и уже через несколько недель откроется в Киеве.



Отметим, что Blackpool Dance Festival ежегодно проводят в бальном зале Empress с 1920 года. Конкурс имеет столетнюю историю и является очень престижным для исполнителей спортивно-бальных танцев. В жюри входят выдающиеся специалисты Британии, которые сделали карьеру в танцах.

Как сообщал портал "Комментарии", картину цифрового художника Beeple продали на аукционе за 69 млн долларов. Художник Майк Винкельманн, который известен под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционном доме Christieьsа.

На аукцион выставили JPG-файл — коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.





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