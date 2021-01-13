Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ

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Любовь Блажко
Украинец Степан Рябченко попал в список 15 лучших художников-новаторов в цифровом искусстве. Соответствующие данные рейтинга опубликовала компания Electric Artefacts.
Степан Рябченко. Фото: 24tv.ua
Что известно о талантливом украинце
Степан является ведущим медиа-художником. Он работает с такими направлениями как скульптура, концептуальная архитектура, а также световые инсталляции.
Рябченку 33 года, он родом из Одессы. Родился в семье художников, живет и работает в Одессе. Учился в Одесской государственной академии строительства и архитектуры, получил степень магистра архитектуры.
А в 2015 Степан попал в рейтинг "30 до 30" журнала Forbes. Художник стал победителем нескольких международных конкурсов.
У него есть серия работ под названием "Электрические артефакты". В ней автор изобразил туманное фиолетовое небо, бескрайные океаны и потусторонние сооружения.
В большинстве произведений украинского художника можно увидеть неподвижные предметы и нереалистичные пейзажи – мнимые растения и животные, на создание которых часто вдохновляли компьютерные вирусы. Предлагаем вашему вниманию несколько примеров работ Рябченко, чтобы вы смогли лично в этом убедиться.
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