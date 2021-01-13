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Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ

Степан Рябченко родился в Одессе в семье художников, там же работает и живет

сегодня, 14:20
Автор:

Любовь Блажко

Украинец Степан Рябченко попал в список 15 лучших художников-новаторов в цифровом искусстве. Соответствующие данные рейтинга опубликовала компания Electric Artefacts.

Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ

Степан Рябченко. Фото: 24tv.ua

Что известно о талантливом украинце 

Степан является ведущим медиа-художником. Он работает с такими направлениями как скульптура, концептуальная архитектура, а также световые инсталляции. 

Рябченку 33 года, он родом из Одессы. Родился в семье художников, живет и работает в Одессе. Учился в Одесской государственной академии строительства и архитектуры, получил степень магистра архитектуры. 

А в 2015 Степан попал в рейтинг "30 до 30" журнала Forbes. Художник стал победителем нескольких международных конкурсов. 

У него есть серия работ под названием "Электрические артефакты". В ней автор изобразил туманное фиолетовое небо, бескрайные океаны и потусторонние сооружения. 

В большинстве произведений украинского художника можно увидеть неподвижные предметы и нереалистичные пейзажи – мнимые растения и животные, на создание которых часто вдохновляли компьютерные вирусы. Предлагаем вашему вниманию несколько примеров работ Рябченко, чтобы вы смогли лично в этом убедиться. 

Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ - фото 2
Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ - фото 3
Украинец попал в список лучших цифровых художников мира: примеры его работ - фото 4
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему "каракули" одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов. Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке. 
Известно, что своей карьерный путь Сай начал еще в 1960-х годах. Тогда он писал на белом холсте карандашом, пастелью и краской. Он выбрал для себя манеру абстрактного экспрессионизма, но оставил в стороне универсальные цели и героические претензии, которые присущи этому направлению. 


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Источник: https://www.electricartefacts.art/
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