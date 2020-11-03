Почему «каракули» одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов

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Любовь Блажко
Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке.
Картина Сая Твомбли. Фото: focus
Известно, что своей карьерный путь Сай начал еще в 1960-х годах. Тогда он писал на белом холсте карандашом, пастелью и краской. Он выбрал для себя манеру абстрактного экспрессионизма, но оставил в стороне универсальные цели и героические претензии, которые присущи этому направлению.
В зрелых работах художника можно увидеть надписи в стиле граффити, в которых важно обратить внимание именно на детали. Стоит отметить, что в своих картинах Твомбли частенько ссылается на неоклассические традиции и средиземноморское окружение.
Несколько лет назад картину американского художника продали на аукционе за 70,5 миллионов долларов. Большинство экспертов придерживаются мысли, что в этих "каракулях" скрываются недописанные строки какого-то классического произведения.
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