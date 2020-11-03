Почему «каракули» одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов

Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке.

Картина Сая Твомбли. Фото: focus

Известно, что своей карьерный путь Сай начал еще в 1960-х годах. Тогда он писал на белом холсте карандашом, пастелью и краской. Он выбрал для себя манеру абстрактного экспрессионизма, но оставил в стороне универсальные цели и героические претензии, которые присущи этому направлению.

В зрелых работах художника можно увидеть надписи в стиле граффити, в которых важно обратить внимание именно на детали. Стоит отметить, что в своих картинах Твомбли частенько ссылается на неоклассические традиции и средиземноморское окружение.





Несколько лет назад картину американского художника продали на аукционе за 70,5 миллионов долларов. Большинство экспертов придерживаются мысли, что в этих "каракулях" скрываются недописанные строки какого-то классического произведения.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие. Автор использовал логотипы McDonald’s, Nike и Facebook, сделав из них настоящее оружие, с которым реально нужно быть предельно осторожным, потому что им можно пырнуть человека в живот, проломить череп и даже выбить зубы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!