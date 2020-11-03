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Главная Новости Общество искусство и культура Почему «каракули» одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов
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Почему «каракули» одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов

Картины этого художника стоят от 2 миллионов до 70,5 миллионов

сегодня, 13:53
Автор:

Любовь Блажко

Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке. 

Почему «каракули» одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов

Картина Сая Твомбли. Фото: focus

Известно, что своей карьерный путь Сай начал еще в 1960-х годах. Тогда он писал на белом холсте карандашом, пастелью и краской. Он выбрал для себя манеру абстрактного экспрессионизма, но оставил в стороне универсальные цели и героические претензии, которые присущи этому направлению. 

В зрелых работах художника можно увидеть надписи в стиле граффити, в которых важно обратить внимание именно на детали. Стоит отметить, что в своих картинах Твомбли частенько ссылается на неоклассические традиции и средиземноморское окружение. 


Несколько лет назад картину американского художника продали на аукционе за 70,5 миллионов долларов. Большинство экспертов придерживаются мысли, что в этих "каракулях" скрываются недописанные строки какого-то классического произведения. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие. Автор использовал логотипы McDonald’s, Nike и Facebook, сделав из них настоящее оружие, с которым реально нужно быть предельно осторожным, потому что им можно пырнуть человека в живот, проломить череп и даже выбить зубы. 


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Источник: https://aif.ru/culture/art/pochemu_karakuli_prodayutsya_za_milliony_dollarov
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