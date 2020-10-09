Впечатляет: художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие (фото)

Художник Том Галле решил реализовать довольно необычную идею: превратить известные мировые бренды в оружие. Он создал специальную серию таких перевоплощений и назвал ее "Corpgear", передает издание novosti-n.

Логотипы популярных брендов. Фото: novosti-n.org

Автор использовал так логотипы McDonald’s, Nike и Facebook, сделав из них настоящее оружие. Оружие, с которым реально нужно быть предельно осторожным, потому что им можно пырнуть человека в живот, проломить череп и даже выбить зубы.

Что ж, результаты такого креативного и смелого эксперимента можем увидеть на следующих фото. Эти снимки позволяют совсем по-другому взглянуть на популярные бренды, не так ли?

Известно, что Том родом с Нью-Йорка, и эта дебютная серия является только началом его творчества. В ближайшем будущем художник планирует расширить коллекцию своих изделий.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, Dior и Nike Air Jordan показали совместную коллекцию. Так, среди новинок оказалась стильная одежда в голубых, белых и серых тонах. Стоит отметить, что в новую коллекцию вошли штаны, шорты, футболки, кашемировые свитера и ремейк кроссовок Air Jordan 1 High OG Dior. Лицом линейки Air Dior стал 27-летний американский рэп-исполнитель и продюсер Трэвис Скотт.

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