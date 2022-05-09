Украинцы возвращаются домой: заробитчан в Европе становится все меньше

Польские фермеры отказываются от выращивания спаржи из-за дефицита рабочей силы из Украины. Об этом заявил президент Польской ассоциации производителей спаржи Мариан Якобше, передают "Комментарии".

Многие заробитчане вернулись в Украину защищать страну от агрессора. Фото: apnews.com

По его словам, из-за российского вторжения в Польше резко сократилось количество украинских заробитчан, так как многие из них вернулись в Украину, чтобы защищать страну от агрессора.

"Пока спаржи было мало, мы справлялись. Теперь начинаются проблемы – не хватает людей для сбора урожая. Большие плантации обслуживаются сезонными работниками из-за границы. В предыдущие годы это были преимущественно выходцы из Украины. В этом году их не так много, как обычно, потому что мужчины возвратились в страну на войну", – рассказал Якобше.

Он отметил, что собственники плантаций по-разному относятся к дефициту рабочей силы. Некоторые производители ликвидируют большие плантации, потому что некому будет убирать урожай. В то же время, более мелкие площадью по 10 – 20 гектаров смогут выжить.

Якобше подчеркнул, что сегодняшние проблемы могут повлиять на объемы производства в будущем. В частности, много будет зависеть от нынешних решений производителей: или они полностью ликвидируют плантации, или откажутся от сбора белой спаржи и начнут собирать зеленую.

Как сообщила порталу "Комментарии" жительница Броваров, в Чехии сейчас очень много вакансий именно для мужчин. "Для женщин тоже есть вакансии, но нужна мужская сила. Меня подруги уговаривали уехать за границу с мужем, а он – человек с инвалидностью, эпилептик, но врачи объяснили, что его не выпустят, пока он может патроны подавать или пока не парализует", – рассказала женщина.

"Однако мужчины с эпилепсией хотят на фронт – защищать Украину, но в военкомате могут не взять, чтобы не отвлекать других ребят от дел по защите Украины от врага", — добавила женщина.

Согласно данным Госпогранслужбы, за сутки 8 мая западные границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой пересекли около 66 тысяч человек и более 16 тысяч автомобилей.

В частности, из Украины за прошедшие сутки выбыли более 36 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 29 тысяч человек, из них 26 тысяч – украинские граждане.

Напомним, в связи с введением военного положения в Украине запрещен выезд заграницу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Выезд из Украины разрешен следующим категориям лиц:

– есть удостоверения об отсрочке от призыва и уведомления о зачислении на специальный военный учет;

– есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из военного учета;

– на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

- самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– на содержании находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– заняты постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Пересечь государственную границу на выезд из могут также граждане Украины, выехавшие в другие государства на постоянное место жительства, что документально подтверждено украинскими дипучреждениями, и соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей за дневной. или дуальной формой получения образования (студенты, слушатели).

Кроме этого, пересечь границу на выезд из Украины могут лица, которые осуществляют перевозки для нужд Сил обороны Украины, перевозки медицинских, гуманитарных грузов, а также военнообязанные работники предприятий железнодорожного. транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

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