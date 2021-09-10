Трипольская культура: где можно посмотреть онлайн-базу артефактов



















Создают онлайн-базу артефактов трипольской культуры, фото сайта Tripillya

При поддержке Украинского культурного фонда государственный историко-культурный заповедник Черкасской области "Трипольская культура" запустил проект по созданию онлайн-базы имеющихся артефактов. Об этом сообщает сайт Шо там.

В рамках экспозиции "Трипольская пектораль" можно будет посмотреть артефакты из 11 трипольских поселений онлайн в 3D-визуализации. Сейчас эту экспозицию готовят к запуску. На сайте Трипилля.ком можно увидеть фотографии в некоторых музейных залах. В частности, онлайн доступны залы керамики, пластики, украшений и амулетов, орудия труда, оружия. Всего планируется открыть семь залов физической экспозиции.









Планируют открыть экспозицию в октябре-ноябре 2021 года. В виртуальной галерее будет доступна функция AR, с помощью которой можно спроектировать объекты на плоскую поверхность и увидеть их реальные размеры.

Экспозиция интересна тем, что для просмотра не надо ехать к трипольским поселениям, а можно ознакомиться с археологическими находками онлайн. Это удобно не только для ценителей истории, но и для студентов, школьников, изучающих соответствующий исторический промежуток на уроках.

Отметим, что заповедник "Трипольская культура" является крупнейшим на территории Восточной Европы. Музейная экспозиция насчитывает полтысячи экспонатов. Также заповедник сформировал одну из крупнейших в Украине тематических коллекций (более 90 тысяч единиц). Это одна из основных площадок, где реализуют проекты экспериментальной археологии.

Заповедник совместно с Институтом археологии Национальной академии наук Украины ежегодного проводит археологические раскопки на территории восьми поселений, датируемых 5-4 тыс. до н.э., то есть они были созданы в эпоху энеолита. Поселения находятся на территории Звенигородского и Уманского районов Черкасской области. В свое время они были крупнейшими поселениями по площади в мире.

Портал "Комментарии" сообщал где можно посмотреть онлайн-выставку "Репрессированное искусство".





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