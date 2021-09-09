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Где можно посмотреть онлайн-выставку «Репрессированное искусство»

Для украинцев открыто онлайн-выставку с уникальными документами

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Украине открыта уникальная онлайн-выставка "Репрессированное искусство", где собраны документы с архивов нескольких стран — Грузии, Чехии, Украины. Об этом сообщается на сайте Центра исследований освободительного движения.

Где можно посмотреть онлайн-выставку «Репрессированное искусство»

На фотографии изображено украинских художников "парижской группы", фото архив Центра исследований освободительного движения

Для широкой общественности опубликовано тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб о тридцати деятелях искусства ХХ века, за которыми пристально следили информаторы коммунистической власти. Среди них известные имена украинских писателей и поэтов — Остап Вишня, Александр Довженко, Михаил Бойчук, Лесь Курбас, Афанасий Заливаха, Стефания Шабатура, Николай Глущенко, Василий Стус, Валерьян Пидмогильный.

"Изложенная в открытый доступ информация рассказывает о взаимоотношениях представителей искусства и коммунистической власти в трех странах. В архив попали как материалы о преследовании и притеснениях, так и задокументированые факты сотрудничества с репрессивными органами", — говорится в сообщении.

Многие из материалов выставки публикуются впервые, ранее они хранились на полках архивов, а теперь в электронном архиве. Поэтому желающие могут получить доступ к полнотекстовым копиям более 28 тысяч архивных материалов об украинском освободительном движении, делах КГБ, а также частные документы и фотографии онлайн.

На скриншотах фото Александра Довженко, его письмо, автобиография и донесения на него информаторов.

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На сайте электронного архива Украинского освободительного движения немало открытых для общественности рассекреченных документов НКВД УССР: письма, фотографии, донесения, списки расстрелянных, записи телефонных разговоров, уголовные дела, справки и многое другое. В коллекции есть много интересного для исследователей, литературоведов, историков, ученых.

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Проект "Репрессированное искусство. Национальная культура глазами КГБ / ŠtB: Украина, Чехия, Грузия" реализовано Центром исследований освободительного движения вместе с чешской организацией Gulag.cz и грузинской организацией SovLab: Soviet Past Research Laboratory. Поддержку проекту оказывает Европейский Союз и программа Дом Европы, а также Отраслевый государственный архив Службы безопасности Украины, Архив органов государственной безопасности (Чехия), Центральный государственный архив общественных объединений Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусств Украины, Государственный музей литературы Грузии имени Георгия Леонидзе.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин решил вознаградить украинских Праведников.


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Источник: https://avr.org.ua/?idUpCat=2251&locale=en
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