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Кабмин решил вознаградить украинских Праведников

Кабмин назначил дополнительные выплаты к пенсиям украинским Праведникам, которые спасали евреев от Холокоста

сегодня, 08:58
Автор:

Лилия Боровая

Кабмин решил вознаградить украинских Праведников

Доплата к пенсии, фото из открытых источников

Украинцы, которые в страшные времена Второй мировой войны спасали от Холокоста евреев, будут пожизненно получать ежемесячные стипендии, утвержденные Кабмином. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

Пожизненные стипендии с 1 июня текущего года назначены 26 украинцам, которые имеют звание "Праведник народов мира" от Израильского института катастрофы и героизма "Яд ва-Шем" или "Праведника Украины" либо "Праведника Бабьего Яра" по решению Еврейского Совета Украины.

Самому младшему стипендиату сейчас 82 года, а самый старший в этом году празднует свое 100-летие.

Размер стипендии не зависит от размера пенсии Праведника и составляет три прожиточных минимума, определенных на время осуществления выплаты для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 9 сентября 2021 года сумма стипендии составляет 5 тыс. 562 грн.

Напомним, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский отказался от собственного участия и участия украинских делегатов во Всемирном форуме памяти Холокоста в пользу евреев, выживших в годы массового уничтожения и гонений людей этой национальности.

В том же 2020 году "Комментарии" писали, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выразил возмущение, относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о прямой причастности власти СССР к осуществлению Холокоста наравне с фашистской Германией, сделанного в День памяти жертв Холокоста, и обвинил главу государства в кощунстве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что социальная сеть Twitter автоматически блокирует сообщения пользователей, содержащие отрицание Холокоста, как геноцида евреев.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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