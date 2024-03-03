Топ-10 самых дорогих картин мира: за сколько покупают шедевры искусства

Какие произведения искусства имеют наибольшую цену? За сколько продали самую дорогую картину мира? Все это можно узнать в подборке от портала "Комментарии" о 10 самых дорогих картинах мира, которые были проданы.



Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Фото из открытых источников

Самой дорогой проданной картиной мира стал шедевр искусства от Леонардо да Винчи "Спаситель мира", который также известен под названием Сальватор Мунди. На картине Иисус Христос изображён как Спаситель мира.

История картины окутана многими тайнами. В частности, картину долгое время считали работой учеников да Винчи и всего существует около 20 подобных картин с изображением Иисуса. Впоследствии картину подвергли реставрации, где и заявили о ее оригинальности. В 2017 году картину "Спаситель мира" продали за 450,3 млн долларов неизвестному лицу. Таким образом, картина стала самым дорогим проданным произведением искусства.

Однако, вероятным, покупателем картины считается министр культуры Саудовской Аравии и член королевской семьи Бадер бин Абдулла Аль Сауд, купивший картину для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Вторая самая дорогая картина мира принадлежит авторству нидерландского художника Виллема де Кунинга под названием "Обмен" (Interchanged). Картина была создана в 1955 году, а через 60 лет ее приобрел за 300 млн долларов американский бизнесмен Кеннет Гриффин для личной коллекции.

Тройку лидеров по самым дорогим картинам мира замыкает шедевр искусства от французского художника Поля Сезанна. В конце 19 века Сезанн создал серию из пяти картин, на которых мужчины в разных вариациях играют в карты за столом. В 2011 году картину "Игроки в карты" приобрел художественный фонд Катара за 250 млн долларов.

Топ-10 самых дорогих картин мира:

1. Спаситель мира (Сальватор Мунди). Леонардо да Винчи – 450 млн

2. Обмен. Виллем де Кунинг – 300 млн

3. Игроки в карты. Поль Сезанн – 250 млн

4. Когда свадьба. Поль Гоген – 229 млн

5. Номер 17А. Джексон Поллок – 200 млн

6. Знаменосец. Рембрандт – 198 млн

7. Расстрелянная голубая Мэрилин. Энди Уоргол – 195 млн

8. №6 (фиолетовый, зеленый и красный). Марк Ротко – 186 млн

9. Водяные змеи II. Густав Климт – 183 млн

10. Портреты Мартена Солманса и Оопьены Коппиты. Рембрандт – 180 млн

Самая известная картина мира "Мона Лиза" Леонардо да Винчи не была продана, однако ее стоимость оценивается от 850 млн долларов до нескольких миллиардов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции облили супом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Также "Комментарии" писали, что на кухне пенсионерки висел шедевр искусства за 25 млн долларов. Она хотела выбросить картину в помойку.