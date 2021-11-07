Точная копия «Моны Лизы» уйдет с молотка: во сколько ее оценили

Французский аукцион Artcurial через несколько дней начнет аукцион, на котором продадут точную копию картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Точная копия «Моны Лизы» (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters, это полотно было написано примерно в 1600 году, автор неизвестный, но эксперты говорят, что он мог срисовать картину с оригинала, поскольку они поражают своим сходством. Продать уникальный лот планируют в диапазоне 173-230 тыс. долларов (4,5-6 млн гривен).

Директор отдела искусства старых мастеров XIX века Матье Фурнье рассказал, что копия шедевра эпохи Возрождения представляет собой "квинтэссенцию западного искусства".

Известно, что в прошлом месяце эта картина выставлялась в Вене и Брюсселе, а с 5 по 8 ноября — в столице Франции.

К слову, летом текущего года один из коллекционеров приобрел в Париже еще одну копию "Моны Лизы", ее цена составила 3,3 млн долларов. И это рекордна сумма для копии.

Отметим, что оригинал хранится в Лувре. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Напомним, что картина "Мона Лиза", созданная художником Леонардо да Винчи, является самым значимым и загадочным произведением живописи в истории мирового искусства. Ученые до сих пор изучают этот шедевр. И недавнее исследование показало на картине скрытый угольный рисунок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что картины из Национальной Лондонской галереи дали просканировать искусственному интеллекту и компьютер показал удивительные результаты. Одну из картин, которую приписывали кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, искусственный интеллект назвал не аутентичной.

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