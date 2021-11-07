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Точная копия «Моны Лизы» уйдет с молотка: во сколько ее оценили

Точную копию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» продадут на французском аукционе: ее автор имел доступ к оригиналу

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Французский аукцион Artcurial через несколько дней начнет аукцион, на котором продадут точную копию картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Точная копия «Моны Лизы» уйдет с молотка: во сколько ее оценили

Точная копия «Моны Лизы» (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters, это полотно было написано примерно в 1600 году, автор неизвестный, но эксперты говорят, что он мог срисовать картину с оригинала, поскольку они поражают своим сходством. Продать уникальный лот планируют в диапазоне 173-230 тыс. долларов (4,5-6 млн гривен).  

Директор отдела искусства старых мастеров XIX века Матье Фурнье рассказал, что копия шедевра эпохи Возрождения представляет собой "квинтэссенцию западного искусства".

Известно, что в прошлом месяце эта картина выставлялась в Вене и Брюсселе, а с 5 по 8 ноября — в столице Франции. 

К слову, летом текущего года один из коллекционеров приобрел в Париже еще одну копию "Моны Лизы", ее цена составила 3,3 млн долларов. И это рекордна сумма для копии.

Отметим, что оригинал хранится в Лувре. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Напомним, что картина "Мона Лиза", созданная художником Леонардо да Винчи, является самым значимым и загадочным произведением живописи в истории мирового искусства. Ученые до сих пор изучают этот шедевр. И недавнее исследование показало на картине скрытый угольный рисунок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что картины из Национальной Лондонской галереи дали просканировать искусственному интеллекту и компьютер показал удивительные результаты. Одну из картин, которую приписывали кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, искусственный интеллект назвал не аутентичной.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/mona-lisa-copy-go-under-hammer-paris-auction-2021-11-05/
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