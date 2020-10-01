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Главная Новости Общество искусство и культура На картине «Мона Лиза» обнаружен скрытый рисунок
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На картине «Мона Лиза» обнаружен скрытый рисунок

Рисунок, возможно, использовался для создания копий картины

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Картина "Мона Лиза", созданная художником Леонардо да Винчи, является самым значимым и загадочным произведением живописи в истории мирового искусства. Ученые до сих пор изучают этот шедевр. И недавнее исследование показало на картине скрытый угольный рисунок. Об этом сообщает издание News.artnet.

На картине «Мона Лиза» обнаружен скрытый рисунок

Эксперты провели мультиспектральный анализ картины и обнаружили под краской набросок, сделанный художником в технике "спольверо" (перенесение рисунка на холст с помощью, например, угольной пыли, которая наполняет проколы, выполненные иглой по контуру). Высокие технологии помогли найти на светлых областях картины слабые угольные линии. 

Ученые заявили, что впервые на знаменитом произведении искусства замечена такая техника. Исследователь Паскаль Котт, который на протяжении многих лет изучает снимки "Моны Лизы" предполагает, что найденный рисунок мог использоваться для создания копий "Джоконды".

Напомним, что знаменитый шедевр Леонардо да Винчи сейчас хранится в Лувре. По одной из версий, на нем изображена супруга торговца шелком, которую звали Лиза дель Джокондо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что грандиозный мост Леонардо да Винчи напечатали на 3D-принтере
.


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