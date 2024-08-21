Стало известно, где находится самая дорогая картина в мире

В 2017 году на аукционе Christie's за рекордные 450 млн долларов была продана самая дорогая картина в мире – "Спасителя мира", которую также называют "Сальватор Мунди" авторства Леонардо да Винчи. С тех пор о картине практически ничего не было известно, даже где она хранится.



Самая дорогая картина в мире "Сальватор Мунди". Фото из открытых источников

Официально не названо, кто стал обладателем картины с изображением Иисуса, но ее покупку приписывают наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. После семи лет неизвестности новый документальный фильм британской телекомпании BBC пролил свет, где хранится самая дорогая картина Леонардо да Винчи.

Американский профессор и эксперт Ближнего Востока Бернард Хейкель заявил, что получил информацию министра культуры Саудовской Аравии. По его словам, произведение искусства Леонардо да Винчи хранится на женевском таможенном складе.

Саудовский кронпринц хочет построить для картины "Спаситель мира" музей в Эр-Рияде. А пока таможня, а вернее, контролируемые таможней частные склады считаются лучшим местом для ее хранения. Там поддерживаются идеальные температуры и влажность, а сами склады надежно охраняются. Кроме того, на таможенных складах в Швейцарии хранится более миллиона произведений искусства.

Картину "Сальватор Мунди" до 2005 года несколько раз продавали на аукционах, но цена не превышала миллиона долларов. В 2006 году эксперты провели исследование и заявили, что автором картины был Леонардо да Винчи. Несмотря на некоторую критику в художественных кругах по экспертности выводов, картина начала дорожать в цене. 15 ноября 2017 на аукционе Christie's "Спасителя мира" продали за 450 млн долларов, что сделало картину самой дорогой в мире.

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