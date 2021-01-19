Стал известен самый привлекательный для туристов город мира

В 2020 году самым привлекательным для туристов городом стал Париж. Такие данные сдержаться в рейтинге Saffron City Brand Barometer 2020, который оценивает привлекательность городов мира в глазах туристов.



Париж / фото smarttrip.ru

Эксперты составили рейтинг на основе измерений множества факторов — количеству достопримечательностей, уровень преступности, цены на экскурсии и в целом стоимость пребывания. Составители учитывали также содержания и показатели других рейтингов со схожими параметрами. Для определения достоинств города специалисты использовали уникальный опрос и сравнивали впечатления от города тех, кто в нем не живет.

По всем показателям лидирующая французская столица обошла с серьезным разрывом все другие города, претендующие на звание самого привлекательного города. Отмечается, что Париж обязан своей высокой позицией богатой историей, развитой инфраструктуре. На лидерство также положительно повлияли проработанные туристические маршруты, отличная работа общественного транспорта. Участники опроса также отметили большое количество "раскрученных" фишек, которые пользуются популярностью у туристов.

В тройку лидеров также попал Лондон (второе место) и Токио. В топ-10 из городов Евросоюза также попали Барселона, Мадрид и Вена, занявшие места с 7-го по 9-е соответственно. Москва замыкает десятку лидеров.

Эксперты также уточнили, что на фоне пандемии и карантинных ограничений возросла борьба за туристов, соответственно ценность бренда города увеличилась. Однако, после отмены карантина ситуация может серьезно измениться. Специалисты прогнозируют высокие шансы подняться в рейтинге таким городам как Афины и Севилья.

Как сообщал портал "Комментарии", не секрет, что блюда национальной кухни интересуют практически каждого туриста. Туристические операторы даже составляют специальные гастрономические туры, дабы угодить путешественникам-гурманам. Шеф-повара из разных стран составили рейтинг тех городов, которые не попадают в распространенные предложения, но, тем не менее, обладают самобытной и интересной кухней.

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