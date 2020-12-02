Назван ТОП-10 недооцененных городов для гастротуризма

Не секрет, что блюда национальной кухни интересуют практически каждого туриста. Туристические операторы даже составляют специальные гастрономические туры, дабы угодить путешественникам-гурманам. Шеф-повара из разных стран составили рейтинг тех городов, которые не попадают в распространенные предложения, но, тем не менее, обладают самобытной и интересной кухней.

Отведать национальные блюда - задача каждого туриста

Эксперты из кулинарного онлайн-издания Chef’s Pencil опросили 250 шеф-поваров и гурмэ, на основании мнений которых и составили рейтинг.

Так, целых три европейских города попали в десятку наиболее недооцененных. Это Будапешт, испанский Сан-Себастьян и Неаполь. Будапешт занял второе место рейтинга. Отмечается, что последние 10 лет в Будапеште развивается высокая кухня, и на сегодня шесть ресторанов города имеют мишленовские звезды. При этом традиционная венгерская кухня остается доступной и самобытной.

Испанский город Сан-Себастьян занял 6-е место. Он может похвастаться тремя ресторанами со звездами Мишлен и традиционной закуской – маленькими бутербродами пинчос, которые в 2018 году были признаны самым вкусным блюдом в мире по версии Lonely Planet.

Замыкает десятку рейтинга Неаполь. Туристов привлекает знаменитая на весь мир пицца, однако профессионалы рекомендуют не замыкаться и попробовать немало других блюд — от высокой кухни, до стрит-фуда.

Лидером же рейтинга стал африканский Кейптаун. Помимо этих городов, в ТОП-10 вошли Чикаго (США)- 3 место, Мельбурн (Австралия) оказался на 4-м, Мехико (Мексика) на 5-м, Берген (Норвегия) на 7-м, Гонконг на 8-м и Монреаль (Канада) на 9-м.

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