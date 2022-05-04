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Создан документальный фильм о блокаде Мариуполя: где посмотреть

О Мариуполе создали документальный фильм

4 мая 2022, 14:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинцы сняли и выпустили документальный фильм о блокаде Мариуполя под названием "Хроники ада. Мариуполь". Об этом сообщили на странице Мариупольского городского совета.

Создан документальный фильм о блокаде Мариуполя: где посмотреть

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

"Мариуполь — разрушенный, но непокоренный. Город на востоке Украины с населением почти полмиллиона человек пережил оккупацию, полное разрушение и гуманитарную катастрофу. Оккупанты уничтожали гражданских, не давая возможности убежать. В этом фильме — рассказ выживших о жизни в аду и в конце концов — о спасении", — говорится в описании видео.

Продолжительность ленты больше часа, есть возрастные ограничения. Над фильмом работали: режиссер и сценарист – Елизавета Татаринова, операторы – Виктор Левчук, Алексей Дидик, режиссер монтажа – Илья Макаренко. Посмотреть можно по ссылке.

Эта команда сняла для потомков фильм о геноциде украинцев в городе Марии над Азовом. В фильме украинцы, выехавшие из оккупации и блокады, вспоминают ужасные сцены на улицах, усыпанных мусором, обломками зданий, боеприпасов и телами жертв российских палачей. В городе за два месяца блокады гуманитарная катастрофа.

Оккупанты уже вывезли немало тел погибших украинцев в пригородные села и создали там братские могилы, пытаясь скрыть свои преступления против мирных. В поселке Старый Крым обнаружена третья братская могила мариупольцев. Огромная братская могила обнаружена на окраине Мариуполя – в поселке Виноградное. Там могут быть захоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев. В поселке Мангуш оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что оккупанты привлекают для захоронения местное население за еду, ставят условия и нормы "трудочасов". По данным украинской разведки, оккупанты готовят в городе "парад" до 9 мая и массово зачищают улицы.

Как сообщал портал, о Мариуполе музыканты Океана Эльзы написали песню.


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Источник: https://t.me/mariupolrada
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