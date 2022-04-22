Океан Эльзы записали песню о Мариуполе (Аудио)



















Украинская группа с фронтменом Святославом Вакарчуком "Океан Эльзы" записала песню "Город Марии". Эта песня посвящена мужественным и героическим защитникам Мариуполя. Об этом сообщают в на странице Мариупольского городского совета.

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

В описании аудио на Ютуб указано: "Посвящается защитникам Мариуполя — казацкого города Марии. Запись сделана Океаном Эльзы на репетиции 21.04.2022. Вокал, клавишные — Святослав Вакарчук. Барабаны — Денис Глинин. Бас-гитара — Денис — Григорий Чайка. Запись, сводка — Александр Костин. Вижуал — Богдан Гдаль". Аудио уже набрало более шести тысяч лайков.

"Мариуполь демонстрирует всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается. Мы все гордимся подвигом, демонстрируемым гражданскими и военными. Хочу, чтобы жители Мариуполя знали – мы с вами, мы боремся за вас и освободим вас. Вместе мы победим. Слава Украине", – ранее сообщал Святослав Вакарчук.

Певец лично встречался с бойцами полка "Азов" 17 марта.

Группа даст 24 апреля благотворительный концерт "Океан Эльзы" на станции метро "Золотые ворота" под названием "И все будет хорошо". Трансляция концерта будет проходить на телеканалах.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты обьяснили, почему Путин принял такое решение по "Азовстали" и приказал окружить периметр завода. Глава Кремля приказал остановить штурм завода "Азовсталь" и предложить украинским защитникам сдаться. Однако бомбежки завода не прекращаются и будут продолжаться, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это далеко не жест доброй воли. В Мариуполе нет тактических группировок — их перебросили на восточное направление. В город вошли кадыровцы и мобилизованные с так называемых "ЛДНР".

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