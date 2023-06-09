"Скифское золото" возвращается в Украину: решение суда

Верховный суд Нидерландов принял решение, что "скифское золото" должно быть возвращено в Украину, а не в российские учреждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Скифское золото. Фото из открытых источников

Нидерландский Верховный суд подтвердил решение, принятое апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года. Таким образом, "скифское золото", которое было в Нидерландах, должно вернуться в Украину. На него также претендовали российские учреждения, управляющие музеями в незаконно аннексированном Крыму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом решение апелляционного суда Амстердама остается в силе", — сообщил Верховный суд Нидерландов.

В 2014 году Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил скифские экспонаты для проведения выставок. Впоследствии Россия аннексировала украинский полуостров и в Нидерландах возникла проблема, кому следует отдать "скифское золото": Украине или крымским музеям, управляемым Россией.

Нидерландские суды выносили несколько решений по делу. В 2016 году суд постановил отправить экспонаты в Украину, однако в 2017 году крымские музеи подали свою жалобу. В 2021 году Апелляционный суд Амстердам принял решение снова в пользу Украины, а теперь Верховный суд Нидерландов окончательно принял решение об отправке "скифского золота".

Всего "скифское золото", которое находилось в Нидерландах, включает более 500 экспонатов, череда которых были украшения, церемониальный шлем, мечи греков и скифов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия.

Также "Комментарии" писали о том, что в Софии нашли картину Джексона Поллока стоимостью 54 миллиона долларов.