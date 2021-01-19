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Скандал с российской «Лигой смеха»: «Квартал 95» прокомментировал слухи о причастности

Конкретного подтверждения или опровержения в компании так и не предоставили

сегодня, 18:36
Автор:

Вечканова Елена

Представители "Студии" Квартал 95" наконец официально отреагировали на новость о приобретении прав на шоу "Лига смеха" российским каналом "СТС". Деталями относительно ответа на журналистский запрос поделилось издание "Радио Свобода".

Скандал с российской «Лигой смеха»: «Квартал 95» прокомментировал слухи о причастности

Квартал 95 не опровергает, но и не подтверждает своей причастности к продаже прав на шоу. Фото из открытых источников

Однозначного ответа "да" или "нет" относительно причастности к продаже франшизы медиа-компании, основанной и работающей в стране-агрессоре, "Квартал 95" не предоставили. Зато акцентировали внимание на сотрудничестве со шведской организацией-дистрибьютором Eccho Rights, что давно представляет украинскую компанию.

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights — эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины", — говорится в предоставленном пресс-службой документе.

Дополнительно представители компании ссылаются на то, что не влияют на стратегию продаж, которую проводит Eccho Rights. Таким образом организовывать отдельные дистрибьюторские процессы шведы могут без дополнительного согласования с "Кварталом 95".

Любые другие детали представительство одной из самых известных украинских компаний умалчивает, ссылаясь на "коммерческую тайну".

Напомним, что доля прав на юмористическое шоу "Лига смеха" до сих пор принадлежит действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому. До избрания на пост главы государства Зеленский несколько лет был ведущим программы, которая выходила на телеканале "1+1".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в России в конце января начнется кастинг команд комиков для участия в шоу "Лига смеха", идентичном украинскому. Выпуском программы будет заниматься российский телеканал "СТС". 14 января 2021 один из создателей российского шоу Евгений Донских заявил, что их проект франшизой украинского продукта. Это означает, что медиа-компания с РФ заключила соглашение с украинскими собственниками о приобретении авторских прав.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kvartal-95-franshyza-sts-kastyngy/31051969.html
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