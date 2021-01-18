Назревает скандал: в России запускают «Лигу смеха», идентичную украинской — видео (ОБНОВЛЕНО)

Язык
Coinspot 18.01.2021
BTC/USD
37175.95
ETH/USD
1246.41
LTC/USD
152.07
НБУ 18.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В России в конце января начнется кастинг команд комиков для участия в шоу "Лига смеха", которое абсолютно идентично украинскому. Выпуском программы займется российский телеканал "СТС". Скандальную новость со ссылкой на Telegram-канал PRportal уже распространили многие отечественные СМИ.
Квартал 95 попал в скандал из-за "Лиги смеха". Фото: Gastroli.ua
В сообщении, что ширится в украинском медиа-пространстве, речь идет о вероятной продаже Студией "95 квартал" прав на юмористическое шоу "Лига смеха" российской компании. Администраторы PRportal сообщают новость без лишних подтверждений, но в то же время как свершившийся факт.
Официальный веб-сайт российского канала "СТС" действительно опубликовал объявление о предварительном отборе участников для шоу. Впрочем, никаких деталей относительно "родства" украинской и российской программ не сообщается. Вместо этого указывают, что над шоу, кроме канала, собираются работать еще и представители Международного союза КВН.
Одновременно с этим первые сообщения о возможном приобретении российскими медиа украинской "Лиги смеха" появлялись в РФ еще в 2019 году.
Так, издание "Открытые медиа" информировало о предоставлении телеканалом СТС документов на регистрацию торговой марки "Лига смеха" в Роспатенте. Подача необходимых бумаг датировалась до 23 августа 2019. Наличие подобной регистрации предоставляет владельцу разрешение на распространение любых материалов от теле- или радиопередач до рекламы и соответствующих товаров.
В конце 2020 года на сайте российского еженедельника "Аргументы и факты" проект, запланированный к выходу на канале СТС, назвали суррогатом украинского шоу. При этом всем риторика публикации "АиФ" была достаточно "прокремлевская", ведь украинских комиков, которые выступали в "Лиге смеха", обвинили в шутках на политические темы, в частности о Донбассе.
Рядом с этим в материале "АиФ" вспоминалось, что в 2019 году в Киев приезжали российские юмористы Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Оба мужчины работают на СТС и заниматься российской "Лигой смеха". Поэтому предварительно СМИ предполагают, что их приезд был связан с покупкой прав на передачу.
Сейчас официальные данные о том, что российская "Лига смеха" является франшизой одноименного украинского проекта и права на нее должны быть куплены, отсутствуют.
Впрочем, возмущенные украинцы уже начали соответственно реагировать на информацию. В Сети появились первые тематические мемы и фотожабы.
UPD-2. Подробнее о российской вариации "Лиги смеха" 14 января рассказали креативные продюсеры и редакторы проекта на "СТС". Во время стрима один из создателей российского шоу Евгений Донских заявил, что их проект является франзшизой украинского продукта.
Студия "Квартал 95" все еще никак не отреагировала на скандальную информацию.
Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский получил от "95 Квартала" 4,6 млн роялти в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости