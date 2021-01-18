Назревает скандал: в России запускают «Лигу смеха», идентичную украинской — видео (ОБНОВЛЕНО)

В России в конце января начнется кастинг команд комиков для участия в шоу "Лига смеха", которое абсолютно идентично украинскому. Выпуском программы займется российский телеканал "СТС". Скандальную новость со ссылкой на Telegram-канал PRportal уже распространили многие отечественные СМИ.

Квартал 95 попал в скандал из-за "Лиги смеха". Фото: Gastroli.ua

В сообщении, что ширится в украинском медиа-пространстве, речь идет о вероятной продаже Студией "95 квартал" прав на юмористическое шоу "Лига смеха" российской компании. Администраторы PRportal сообщают новость без лишних подтверждений, но в то же время как свершившийся факт.

"Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Владимира Зеленского. С 25 января уже даже стартует кастинг команд — это значит, что соглашение между президентским "Кварталом" и российским ТВ-каналом подписано", — пишут в Telegram.

Официальный веб-сайт российского канала "СТС" действительно опубликовал объявление о предварительном отборе участников для шоу. Впрочем, никаких деталей относительно "родства" украинской и российской программ не сообщается. Вместо этого указывают, что над шоу, кроме канала, собираются работать еще и представители Международного союза КВН.





Одновременно с этим первые сообщения о возможном приобретении российскими медиа украинской "Лиги смеха" появлялись в РФ еще в 2019 году.

Так, издание "Открытые медиа" информировало о предоставлении телеканалом СТС документов на регистрацию торговой марки "Лига смеха" в Роспатенте. Подача необходимых бумаг датировалась до 23 августа 2019. Наличие подобной регистрации предоставляет владельцу разрешение на распространение любых материалов от теле- или радиопередач до рекламы и соответствующих товаров.





В конце 2020 года на сайте российского еженедельника "Аргументы и факты" проект, запланированный к выходу на канале СТС, назвали суррогатом украинского шоу. При этом всем риторика публикации "АиФ" была достаточно "прокремлевская", ведь украинских комиков, которые выступали в "Лиге смеха", обвинили в шутках на политические темы, в частности о Донбассе.

" Бог с ними, с шутками о Москве, России и ее власти. […] Но вот шуточки в адрес жителей Донбасса, которых убивала и продолжает убивать украинская армия, — это откровенное скотство. И всем, кто в этом замазался, от этого не отмыться. Как не отмыть от этого и украинскую "Лигу Смеха" в целом ", — писал журналист Андрей Сидорчик.

Рядом с этим в материале "АиФ" вспоминалось, что в 2019 году в Киев приезжали российские юмористы Александр Незлобин и Сергей Светлаков. Оба мужчины работают на СТС и заниматься российской "Лигой смеха". Поэтому предварительно СМИ предполагают, что их приезд был связан с покупкой прав на передачу.

" Акцента на том, что проект украинский, не делается, и, возможно, юридически связи с "прародительницей" не будет. Но если бы авторы российской "Лиги Смеха" хотели как-то дистанцироваться, то они поменяли бы название. Это сделано не было, что само по себе уже позиция ", — подчеркивается в публикации "Аргументов и фактов".

Сейчас официальные данные о том, что российская "Лига смеха" является франшизой одноименного украинского проекта и права на нее должны быть куплены, отсутствуют.

Впрочем, возмущенные украинцы уже начали соответственно реагировать на информацию. В Сети появились первые тематические мемы и фотожабы.





UPD-2. Подробнее о российской вариации "Лиги смеха" 14 января рассказали креативные продюсеры и редакторы проекта на "СТС". Во время стрима один из создателей российского шоу Евгений Донских заявил, что их проект является франзшизой украинского продукта.

"Это франшиза, купленная на Украине. СТС-медиа давным-давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха", — в самом начале эфира (приблизительно 3:03) сообщил мужчина.

Студия "Квартал 95" все еще никак не отреагировала на скандальную информацию.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский получил от "95 Квартала" 4,6 млн роялти в 2020 году.

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