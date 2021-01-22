Атипичная пневмония, или тяжелый острый респираторный синдром, часто сопровождается тяжелым течением и угрожает жизни человека. Его возбудителем является вирус из семейства коронаровирусов.

Атипична пневмония (фото из открытых источников)

Медики предупреждают: вначале симптомы атипичной пневмонии похожи на проявления гриппа: повышение температуры, слабость, боли в мышцах, позже возникает сухой кашель. Вирус может вызывать пневмонию (воспаление легких), дыхательную недостаточность и даже приводить к летальному исходу.

Медики призывают обратить внимание на такие симптомы:

повышение температуры (до 38 °C и выше);

головная боль

озноб;

общая слабость;

потеря аппетита;

боли в мышцах;

диарея,

сухой кашель;

одышка

С момента проникновения инфекции в организм до появления первых симптомов проходит от 2 до 7 дней – этот промежуток времени называется инкубационным периодом. Затем возникают проявления заболевания.

Напомним, американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

С момента попадания коронавируса в клетки легких, он быстро начинает питаться основными ресурсами клетки, необходимые для ее функционирования. Кроме того, он "скрывается" в клетке от иммунной атаки организма и начинает размножаться. После того как человеческая клетка истощена, вирус переходит к другой и так далее. В этот момент на поврежденные человеческие клетки включается атака иммунитета — он убивает ее.

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