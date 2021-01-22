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Ольга Чародий
Атипичная пневмония, или тяжелый острый респираторный
синдром, часто сопровождается тяжелым течением и угрожает жизни человека. Его
возбудителем является вирус из семейства коронаровирусов.
Атипична пневмония (фото из открытых источников)
Медики предупреждают: вначале симптомы атипичной пневмонии
похожи на проявления гриппа: повышение температуры, слабость, боли в мышцах,
позже возникает сухой кашель. Вирус может вызывать пневмонию (воспаление
легких), дыхательную недостаточность и даже приводить к летальному исходу.
Медики призывают обратить внимание на такие симптомы:
повышение температуры
(до 38 °C и выше);
головная боль
озноб;
общая слабость;
потеря аппетита;
боли в мышцах;
диарея,
сухой кашель;
одышка
С момента проникновения инфекции в организм до появления первых симптомов проходит от 2 до 7 дней – этот промежуток времени называется инкубационным периодом. Затем возникают проявления заболевания.
Напомним, американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.
С момента попадания коронавируса в клетки легких, он быстро начинает питаться основными ресурсами клетки, необходимые для ее функционирования. Кроме того, он "скрывается" в клетке от иммунной атаки организма и начинает размножаться. После того как человеческая клетка истощена, вирус переходит к другой и так далее. В этот момент на поврежденные человеческие клетки включается атака иммунитета — он убивает ее.
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