logo

BTC/USD

16701.23

ETH/USD

1176.83

LTC/USD

66.52

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО)

До этого момента картина провисела в музее долгие годы и никто не смог разгадать ее великую "тайну".

сегодня, 06:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Сотрудница художественного музея Цинциннати, во время обычного смотра картины известного французского художника Поля Сезанна "Натюрморт с хлебом и яйцами" (1865 год), заметила за основной картиной вероятный автопортрет творца.

Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО)

Кисти художника/ Фото из открытых источников

Специалист обратила внимание на трещины, которые внезапно появились в двух конкретных областях. Именно эти случайные трещины "оголили" под слоем темной краски белила, не характерные для "темного периода"  Поля Сезанна.

Именно поэтому Серена Урри — консерватор музея -  решила провести сканирование полотна под рентгеновским аппаратом. Когда скан повернули вертикально, то изумленные сотрудники музея увидели четко проявившееся изображение человека. Стоит отметить, что глаза, линия волос и плечи выглядели темными пятнами.

Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО) - фото 2

Учитывая положение фигуры на рисунке, Урри и ее коллеги предположили, что под основным слоем краски располагается автопортрет французского художника. 

Был ли автопортрет неудачным и художник намеренно решил его скрыть или же Сезанн просто повторно использовал старое полотно, чтобы сэкономить деньги — остается загадкой.

Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО) - фото 3

Эксперты музея проведут всестороннее изучение картины и при этом будут использовать передовые технологии. Специалисты хотят полностью "проявить" первоначальный рисунок, однако это нужно сделать так, чтобы само полотно великого художника не пострадало.

Для справки: Поль Сезанн - французский живописец, представитель постимпрессионизма. Своеобразие его творчествa породило термин "сезаннизм", которым в истории искусства обозначают неофициальное течение и работы его последователей, открывших дорогу другому течению в искусстве модернизма - кубизму.

Художественное наследие Сезанна составляет более 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути.

Ранее Комментарии" писалиДочь умоляла не делать этого: в Ирландии женщина лишилась глаз после тату (ФОТО, ВИДЕО 18+). Стремление модифицировать сове тело и выделиться в толпе иногда приводит к очень плачевным последствиям. Героиня нашей статьи является тому подтверждением.

Читайте также: От чего обязательно необходимо избавиться перед Новым годом: список. Перед Новыми годом необходимо избавиться от всех старых и ненужных вещей, которыми вы длительное время не пользовались. Начинаем с чистого листа!



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!