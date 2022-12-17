Шок: за картиной известного художника обнаружили тайное послание (ФОТО)

Сотрудница художественного музея Цинциннати, во время обычного смотра картины известного французского художника Поля Сезанна "Натюрморт с хлебом и яйцами" (1865 год), заметила за основной картиной вероятный автопортрет творца.

Кисти художника/ Фото из открытых источников

Специалист обратила внимание на трещины, которые внезапно появились в двух конкретных областях. Именно эти случайные трещины "оголили" под слоем темной краски белила, не характерные для "темного периода" Поля Сезанна.

Именно поэтому Серена Урри — консерватор музея - решила провести сканирование полотна под рентгеновским аппаратом. Когда скан повернули вертикально, то изумленные сотрудники музея увидели четко проявившееся изображение человека. Стоит отметить, что глаза, линия волос и плечи выглядели темными пятнами.





Учитывая положение фигуры на рисунке, Урри и ее коллеги предположили, что под основным слоем краски располагается автопортрет французского художника.

Был ли автопортрет неудачным и художник намеренно решил его скрыть или же Сезанн просто повторно использовал старое полотно, чтобы сэкономить деньги — остается загадкой.





Эксперты музея проведут всестороннее изучение картины и при этом будут использовать передовые технологии. Специалисты хотят полностью "проявить" первоначальный рисунок, однако это нужно сделать так, чтобы само полотно великого художника не пострадало.

Для справки: Поль Сезанн - французский живописец, представитель постимпрессионизма. Своеобразие его творчествa породило термин "сезаннизм", которым в истории искусства обозначают неофициальное течение и работы его последователей, открывших дорогу другому течению в искусстве модернизма - кубизму.

Художественное наследие Сезанна составляет более 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути.

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