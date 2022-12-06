Сертификат ЮНЕСКО о включении борща в Список нематериального наследия получила сегодня Украина

У засіданні Бюро взяли участь координатор зв'язків із громадськістю Бюро ЮНЕСКО в Україні Кьяра Бардескі, представники експертного середовища, артист на ім'я світу ЮНЕСКО Герман Макаренко, передає "Коментарі" за інформацією МЗС України.

Сертифікат ЮНЕСКО

Учасники підбили підсумки робити Нацкомісія протягом 2022 року, обговорили актуальні питання роботи України в ЮНЕСКО, а також окреслили плани роботи на найближчу перспективу. За інформацією Глави Нацкомісії Еміні Джапарової, у контексті протидії агресії РФ Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила 14 рішення "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" та рішення "Програма дій та екстреної допомоги ЮНЕСКО Україні". Джапарова наголосила на важливості обмеження участі країни-агресора в рамках Організації. Потім закликала до активізації роботи та подяки валу за кропітку спільну роботу МЗС, Нацкомісії, дипломатів, МКІП та країн-партнерів, які сприяли позбавленню Росії права головувати у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



В урочистій частині засідання Мінкульту вручили оригінал сертифікату ЮНЕСКО про включення елементу "Культура приготування українського борщу" до Списоку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Також обговорили підготовку участі української сторони у 42 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, висування кандидатури України до Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 роки, перспективи внесення до Списоку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у надзвичайному порядку списку ЮНЕСКО (UNESCO Tentative list).

На думку Еміні Джапарової, у першочерговому порядку потрібно розробити номінаційні досьє культурних об'єктів, які зараз на тимчасово окупованих територіях і зазнають найбільших зазіхань та руйнувань з боку агресору. Учасники Бюро погодили пропозицію щодо організації та проведення на початку 2023 р. Генеральної конференції Національної комісії.

Як повідомляли "Коментарі", 2022 року 45-та сесія ЮНЕСКО мала відбутися на території Росії, біля Казані. Однак у зв'язку з військовою агресією Росії проти України бойкот сесії оголосило 46 країн-учасниць . Ті, хто виступив проти проведення сесії в Росії, написали відкритий лист, в якому описала випадки порушення Росії міжнародного гуманітарного права в Україні.

Підтримали Україну та виступили проти Росії: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва , Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу , Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Ірландія, США.

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