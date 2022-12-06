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Сертификат ЮНЕСКО о включении борща в Список нематериального наследия получила сегодня Украина

Состоялось IV заседание Бюро Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, в ходе которого состоялись торжества

6 декабря 2022, 23:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

У засіданні Бюро взяли участь координатор зв'язків із громадськістю Бюро ЮНЕСКО в Україні Кьяра Бардескі, представники експертного середовища, артист на ім'я світу ЮНЕСКО Герман Макаренко, передає "Коментарі" за інформацією МЗС України.

Сертификат ЮНЕСКО о включении борща в Список нематериального наследия получила сегодня Украина

Сертифікат ЮНЕСКО

Учасники підбили підсумки робити Нацкомісія протягом 2022 року, обговорили актуальні питання роботи України в ЮНЕСКО, а також окреслили плани роботи на найближчу перспективу. За інформацією Глави Нацкомісії Еміні Джапарової, у контексті протидії агресії РФ Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила 14 рішення "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" та рішення "Програма дій та екстреної допомоги ЮНЕСКО Україні". Джапарова наголосила на важливості обмеження участі країни-агресора в рамках Організації. Потім закликала до активізації роботи та подяки валу   за кропітку спільну роботу МЗС, Нацкомісії, дипломатів, МКІП та країн-партнерів, які сприяли позбавленню Росії права головувати у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В урочистій частині засідання Мінкульту вручили оригінал сертифікату ЮНЕСКО про включення елементу "Культура приготування українського борщу" до Списоку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

 

Також обговорили підготовку участі української сторони у 42 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, висування кандидатури України до Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 роки, перспективи внесення до Списоку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у надзвичайному порядку списку ЮНЕСКО (UNESCO Tentative list).

На думку Еміні Джапарової, у першочерговому порядку потрібно розробити номінаційні досьє культурних об'єктів, які зараз на тимчасово окупованих територіях і зазнають найбільших зазіхань та руйнувань з боку агресору. Учасники Бюро погодили пропозицію щодо організації та проведення на початку 2023 р. Генеральної конференції Національної комісії.  

 

Як повідомляли "Коментарі", 2022 року 45-та сесія ЮНЕСКО мала відбутися на території Росії, біля Казані. Однак у зв'язку з військовою агресією Росії проти України бойкот сесії оголосило 46 країн-учасниць . Ті, хто виступив проти проведення сесії в Росії, написали відкритий лист, в якому описала випадки порушення Росії міжнародного гуманітарного права в Україні.

Підтримали Україну та виступили проти Росії: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва , Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу , Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Ірландія, США.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/nacionalna-komisiya-ukrayini-u-spravah-yunesko-pidvela-pidsumki-roboti-u-2022-roci
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