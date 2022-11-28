Секретная миссия из Киева. Несколько грузовиков покинули Украину перед ракетными обстрелами

29 ноября в Испании начнет действовать выставка украинских произведений искусства под названием "В глазах бури: Модернизм в Украине, 1900-1930-е годы". Картины смогли вывезти из Украины за несколько часов до масштабной ракетной атаки России, состоявшейся 15 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Военные грузовики. Фото: из открытых источников

На выставке в испанском музее Тиссен-Борнемиса будет представлено 69 произведений искусства от 26 авторов. 50 картин были доставлены из Украины перед началом террористической атаки России, когда было запущено около 100 ракет.

Картины были отобраны из нескольких украинских музеев, в частности, из Музея театра, музыки и кино Украины, Национального художественного музея Украины и частных собраний.

Большинство работ – это полотна, созданные в начале 20 века, когда в Украине бурно развивался авангард. Выставка начнет действовать с 29 ноября, а на ее открытии будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который объявит торжественную речь через видеообращение. Украинские произведения искусства будут находиться в Испании до апреля, дальше картины будут представлены в музее Кёльна, Германия.





"Правка пыль" Александр Богомазов. "Три женские фигуры" Александра Экстер



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове проходит уникальная выставка картин, созданная искусственным интеллектом. Все вырученные средства от продаж организаторы обещают передать украинским военным на еду.

Также "Комментарии" писали о климатических активистах, которые приклеили себя к известным картинам Гои в испанском музее "Прадо" и написали между ними надпись "1,5". Так активисты пытаются привлечь внимание к проблемам с изменением климата и бездействия правительства.

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