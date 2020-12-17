Родственники Майкла Джексона добились компенсации в 100 млн долларов за обвинение в педофилии

Семья поп-звезды Майкла Джексона отсудила у компании HBO 100 млн долларов, которые телеканал обязан заплатить в рамках гражданского иска по дело об обвинении певца в педофилии.

Причиной иска стала документальная лента "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона представили педофилом.

Так, родственники поп-звезды в своем иске указали, что в 1992 году HBO получил эксклюзивные права на показ фильма Джексона The Dangerous Tour, обязавшись в течение 27 лет не транслировать любые материалы, порочащие репутацию артиста.

Несмотря на условия контракта, руководство HBO решилось на трансляцию в 2019 году скандальной ленты "Покидая Неверленд". В фильме имеются свидетельства двух мужчин о сексуальном насилии со стороны певца.

Ранее представители канала утверждали, что условия контракта не относятся к текущей ситуации и отрицали свою вину в несоблюдении говора.

Тем не менее, судебное решение гласит, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет. Официальной реакции юристов HBO пока нет.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети появился исторический кадр, на котором можно увидеть действующего президента США Дональда Трампа вместе с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

елая перчатка со стразами , которая принадлежала Майклу Джексону, ушла с молотка. Аукцион состоялся в американском штате Техас. Неизвестный покупатель выложил за знаменитый аксессуар 104 тысячи долларов. Перчатка с кристаллами Swarovski является одной из "визитных карточек" артиста. Джексон надевал ее на съемки клипов и концерты. Поп-исполнитель носил лишь одну перчатку, считая, что "так круче".

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