Историческое фото: Дональд Трамп и Майкл Джексон 30 лет назад

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Любовь Блажко
В сети появился исторический кадр, на котором можно увидеть действующего президента США Дональда Трампа вместе с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Фотографию опубликовали в Twitter сообществе "Исторические Фото" ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Дональд Трамп. Фото: chance4traveller.com
Известно, что Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год 1 декабря, начиная с 1988 года. Его цель состоит в том, чтобы общество хоть на мгновение остановилось и задумалось о проблемах ВИЧ-инфицированных людей, профилактике этой болезни, а также о том, какими способами можно предотвратить этот смертельный недуг.
Согласно статистике ООН, скорость распространения иммунодефицита во всем мире замедлилась. Следовательно, количество выявленных случаев сократилось на 20 процентов.
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