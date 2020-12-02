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Историческое фото: Дональд Трамп и Майкл Джексон 30 лет назад

Будущий президент США и легендарный музыкант летели к больному СПИДом Райану Уайту

сегодня, 16:15
Автор:

Любовь Блажко

В сети появился исторический кадр, на котором можно увидеть действующего президента США Дональда Трампа вместе с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Фотографию опубликовали в Twitter сообществе "Исторические Фото" ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Историческое фото: Дональд Трамп и Майкл Джексон 30 лет назад

Дональд Трамп. Фото: chance4traveller.com

"Сегодня день борьбы с ВИЧ. На фото Дональд Трамп и Майкл Джексон летят на встречу к мальчику Райану Уайту, ставшему национальным символом в борьбе против ВИЧ. Именем Райана Уайта названа федеральная программа США по борьбе с ВИЧ, принятая вскоре после его смерти. США. 1990 год", — сообщается под снимком. 

Историческое фото: Дональд Трамп и Майкл Джексон 30 лет назад - фото 2

Известно, что Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год 1 декабря, начиная с 1988 года. Его цель состоит в том, чтобы общество хоть на мгновение остановилось и задумалось о проблемах ВИЧ-инфицированных людей, профилактике этой болезни, а также о том, какими способами можно предотвратить этот смертельный недуг.  

Согласно статистике ООН, скорость распространения иммунодефицита во всем мире замедлилась. Следовательно, количество выявленных случаев сократилось на 20 процентов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, эксперт опроверг распространенные мифы о ВИЧ. На фоне пандемии коронавируса общество начало забывать о других вирусах, которые, тем временем, тоже продолжают существовать. Вокруг ВИЧ есть большое количество мифов и выдумок, которые не соответствуют действительности. Директор компании "Медицинское право" Андрей Бендер рассказал, что чем больше мы знаем об угрозе, тем легче с ней справиться.



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Источник: https://twitter.com/HistoryFoto/status/1333701204677980161
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