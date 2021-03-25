Робот София создала автопортрет: его продали на аукционе за 688 тысяч долларов

Робот София создала автопортрет - фото из открытых источников

Человекоподобный робот София создала автопортрет под названием Sophia Instantiation.

Его продали на аукционе в виде невзаимозаменных токенов за 688 тысяч долларов. Об этом говорится в ее Тwitter-аккаунте 25 марта.

Сообщается, что картина создана при поддержке художника и партнера блокчейн-инвестиций Eterna Capital Андреа Боначето. Именно он начал этот процесс, создав яркий и красочный портрет робота. Для того, чтобы София смогла нарисовать свою интерпретацию, портрет был обработан ее нейронными сетями.





Отметим, что это — не просто картина. Это – видеоролик продолжительностью в 12 секунд, в котором демонстрируется превращение портрета Боначето в рисунок Софии. Сам лот состоял не только из клипа, но и из портрета робота.

Его купил криптохудожник 888, отметив, что после покупки почувствовал мурашки по коже. Личность покупателя картины пока не разглашается.

Кроме автопортрета, представленного в одном экземпляре, на аукционе были и другие работы Софии с 30 копиями. Это портреты ее создателей Девида Хенсона и Бена Гертцеля. Их стоимость колебалась от 2,5 до 3 тысяч долларов. В целом за свои произведения София "заработала" миллион долларов.

удожник Майк Винкельманн, который известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционному дому Christieʼsа за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемого токена.

Напомним, что ранее х

На аукцион выставили JPG-файл - коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение 5 тысяч дней, начиная с 2007 года. Аукцион длился две недели. Торги начались со стартовой цены в 100 долларов.

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