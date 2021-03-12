Цифровое искусство: картину цифрового художника Beeple продали на аукционе за 69 млн долларов

Художник Майк Винкельманн, который известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционному дому Christieʼsа за 69,3 миллионов долларов в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Цифровое искусство - фото из открытых источников

На аукцион выставили JPG-файл - коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.

Аукцион проходил в течение двух недель, торги начались со стартовой цены 100 долларов. В последние несколько секунд торгов поступило множество заявок, из-за чего аукцион продлили на две минуты. Отмечаеся, что 69,3 миллионов долларов - это рекордная цена за NFT на сегодня.

До этого случая Beeple не был дорогим художником. Его картины продавались от сотни долларов за штуку.





Отметим, что NFT или невзаимозаменяемые токены — это уникальные файлы, которые хранятся в цепочке блоков и могут подтверждать право собственности на произведение цифрового искусства. Покупатели обычно получают ограниченные права на показ цифровых произведений искусства, которые они представляют, но во многих случаях они просто покупают право на актив, который могут перепродать позже.

Напомним, что ранее стало известно, что в Украину вернут картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США. Однако 19 февраля министр иностранных дел побывал в Нью-Йорке на официальной церемонии передачи картины. Там американские правоохранительные органы вернули полотно Украине. В МИД отметили, что событиям предшествовала эффективное дипломатическое сотрудничество украинской и американской стороны.

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