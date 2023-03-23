Рейтинг самых дорогих картин мира: неожиданные лидеры

В 1987 году картину Винсента Ван Гога "Ваза с пятнадцатью подсолнечниками" была продана за 39 млн долларов. Таким образом, картина превзошла предыдущее самое дорогое произведение в три раза, что спровоцировало эру продаж большого искусства для дорогих картин. Портал "Комментарии" собрал пять самых дорогих картин мира, созданных известными художниками.

Самая известная картина в мире. Фото из открытых источников

Номер 17А. Джексон Поллок – 200 млн

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!





Открывает рейтинг самых дорогих картин мира Джексон Поллок. Для создания "Номер 17А" Поллок в 1948 году нанес масляную краску на ДВП с помощью техники капельного рисования. Спустя всего год Поллок обнародовал с помощью какой техники создал произведение, а публикация в Life Magazine принесла славу художнику. В 2015 году Кеннет С. Гриффин потратил 200 млн долларов на покупку картины.

Когда свадьба (Nafea faa ipoipo?). Поль Гоген – 229 млн





В 1891 году Поль Гоген совершил свою первую поездку на Таити. Это путешествие вдохновило художника создать холст с коренными таитянками. В 2015 году картину продали за 229 млн долларов королевской семейной Катаре, которая приобрела произведение через свой художественный фонд.

Игроки в карты. Поль Сезанн – 250 млн.





В конце 19 века Поль Сезан сделал серию картин по одной тематике. Различные версии мужчин играют в карты за столом. Известно пять таких вариаций, которые отличаются размером, тематикой и антуражем. В 2011 году, как и предыдущее произведение, картину приобрел художественный фонд Катара за 250 млн. долларов.

Обмен (Interchanged). Виллем де Кунинг – 300 млн





Картина была создана Виллемом де Куннинглом в 1955 году. Художник рисовал женщин, но со временем изменил свой стиль к абстрактному экспрессионизму и создал Interchanged. В 2015 году картину за 300 млн долларов купил Кеннет С. Гриффин для своей частной коллекции.

Сальватор Мунди. Леонардо да Винчи – 450 млн





Самая дорогая картина в мире была создана легендарным да Винчи. Картина много лет считалась созданной последователями да Винчи, однако после реставрации в 2006 году большинство искусствоведов согласились с тем, что это произведение известного художника. В 2017 году во время аукциона картину "Сальватор Мунди" приобрел принц Саудовской Аравии за 450 млн. долларов.

В десятку самых дорогих картин мира также попали произведения Густава Климта (Wasserschlangen II — 213 млн долларов), Марка Ротко (№ 6 — 213 млн), Пабло Пикассо (Les Femmes d'Alger 205 млн), Рембрандта ("Флажок" - 198 млн).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия.

Также "Комментарии" писали, что вандалы разрисовали Русалку в Дании в цвета русского флага.